Habló el acusado de intento de asesinato contra el escritor Salman Rushdie

Hadir Matar, el joven de 24 años acusado de intento de asesinato contra el escritor Salman Rushdie, expresó, en un diálogo inédito con la prensa internacional, su desprecio por el novelista británico estadounidense de origen indio apuñalado el viernes último en Estados Unidos, al tiempo que negó tener contacto con Irán y haber leído "Los versos satánicos", el libro por el que el novelista de 75 años fue acusado de blasfemo.



Matar dijo en entrevista con The New York Post que había "leído un par de páginas" de la novela de Rushdie y no estar en contacto con la Guardia Revolucionaria de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica, en tanto expresó: "no me gusta la persona, no creo que sea muy buena persona, es alguien que atacó al Islam, atacó sus creencias", al referirse a Rushdie, quien se encuentra hospitalizado y evolucionando desde el día del ataque en New York.



Rushdie recibió "tres puñaladas en el cuello, cuatro en el estómago, heridas punzantes en el ojo derecho y el pecho, además de una laceración en su muslo derecho", indicó Jason Schmidt, fiscal de distrito del condado de Chautauqua, localidad donde sufrió la agresión, y "podría perder la vista de su ojo derecho", agregó Schmidt.



"Cuando escuché que sobrevivió, me sorprendió", confió Matar sobre Rushdie en la breve entrevista al diario neoyorquino donde aclaró que el diálogo se desarrolló en video con el sospechoso encarcelado, a pesar de que el abogado le aconsejó no hablar del tema: "Respeto al ayatolá, creo que es una gran persona, eso es todo lo diré sobre eso", agregó el joven que residía en New Jersey.



También contó que se había enterado de que Rushdie iba a dar una conferencia literaria en la Institución Chautauqua a través de un tuit a principios de este año; que había tomado un autobús a la ciudad de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, un día antes del ataque, y que fue a la pequeña localidad de Chautauqua en un vehículo de Lyft, un servicio de traslado por aplicación: "Anduve por ahí haciendo tiempo. No hice nada en particular, solo caminé".



El escritor que pasó años con protección policial luego de que líderes religiosos musulmanes ordenaran matarlo por considerar que su novela "Los versos satánicos" blasfemaba al islam, se aprestaba a hablar en un evento literario en Nueva York el viernes último cuando un hombre salió del público, subió al estrado y lo apuñaló reiteradamente en el cuello y abdomen.



El sábado compareció ante una corte y se declaró no culpable de los cargos de intento de homicidio y ataque con arma blanca, quedó detenido sin derecho a fianza y el viernes próximo deberá comparecer ante otro tribunal.