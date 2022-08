Lugo presentó una mejoría pero "sigue siendo un paciente crítico"

“Hoy amaneció satisfactoriamente estable y eso nos permitió disminuir medicamentos, reprogramar el respirador para darle más autonomía y ver si él por su cuenta se hace cargo de todas sus funciones", dijo el legislador del Frente Guasú a la radio AM 1080.



Querey agregó que en caso de presentarse "dificultades" se retrotraería el procedimiento "por 24 a 48 horas más" para luego volver al "mismo proceso". "Si tolera bien, avanzamos”, explicó.



El médico precisó que este proceso debe ser gradual y puede durar horas y a veces, hasta días.



“En vez de sostener el 100% de su respiración, ponemos (un sistema computarizado) a que le sostenga 70% y que él trate de hacer ese otro 30%; si tolera bien le disminuimos aun más y si tenemos éxito retiramos el respirador”, detalló.



La idea es que el cerebro retome la actividad y el funcionamiento orgánico global, indicó.



“Yo no tendría miedo ya de decir que tenemos varias señales positivas”, destacó Querey.



De todos modos, advirtió que Lugo "sigue siendo un paciente crítico con todos los riesgos".



Al ser consultado sobre si se podía diagnosticar posibles secuelas del accidente cerebrovascular, Querey respondió que la evaluación es continua, pero que no pueden precisar acerca de dificultades futuras.



“Eso es lo que la gente quiere saber, pero no sería responsable porque muchas cosas todavía están por verse, y estaríamos en condiciones después de 48 a 72 horas de retirarle todo, recién ahí vamos a estar en condiciones de decir: este es el pronóstico neurológico”, puntualizó, según el diario paraguayo La Nación.



El miércoles pasado, Lugo fue derivado de urgencia desde el Congreso a un centro médico tras presentar un fuerte dolor de cabeza y se descompensara.



Tras ser evaluado por los profesionales se informó que padeció un accidente cerebrovascu­lar de tipo isquémico.



Desde entonces está internado en estado de coma inducido.



Télam.