El FBI reveló un informe sobre el rodaje de “Rust” que compromete a Alec Baldwin

Registros telefónicos

El arma utilizada en el en el set de la película “Rust”, que se disparó de las manos de Alec Baldwin y que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, no pudo accionarse sin apretar el gatillo. Así se desprende un informe forense del FBI al que accedió la cadena estadounidense ABC News.La conclusión del informe da por tierra uno de los elementos centrales de la defensa del actor, quien había manifestado que no había llegado a apretar el gatillo. Esa afirmación fue incluso sostenida por el asistente de director de forma pública.Alec Baldwin, de 64 años, está acusado de haber provocado la muerte de Hutchins el 21 de octubre durante la prueba de una escena en el set del Western. El mismo actor producía y protagonizaba la película.Según se reconstruyó, el actor creía que estaba manejando una pistola sin munición real, cuando se disparó y una bala impactó sobre Hutchins y la mató. El director de la película, Joel Souza, también resultó herido en el rodaje, por el rebote del disparo.Según el reciente informe del FBI, las pruebas de descarga accidentales determinaron que el arma de fuego utilizada en el tiroteo, un revólver de calibre 45 Colt (45 Long Colt), no podría haberse disparado sin que se apretara el gatillo.“Con el martillo en las posiciones en las que se encontraba, el cañón “no se podía disparar sin apretar el gatillo”, subrayó el informe.La policía del condado de Santa Fe, que lidera la investigación de homicidios, ya recibió el informe y otros documentos del FBI relacionados con el tiroteo.Los documentos fueron revisados por la oficina del investigador médico de Nuevo México, que clasificó la muerte de Hutchins como un accidente, según un informe post mortem obtenido también por ABC News.”La muerte fue causada por una herida de bala en el pecho. El examen de los informes disponibles de aplicación de la ley no mostró ninguna demostración convincente de que el arma de fuego estuviera cargada intencionalmente con munición real en el set”, se indicó.La Policía reveló imágenes inéditas de Alec Baldwin tras el tiroteo fatal en el set de “Rust””Basado en toda la información disponible, incluida la ausencia de una intención obvia de causar daño o la muerte, la forma de muerte se clasifica mejor como accidente”, se añadió.El fiscal de distrito local aún no tomó ninguna decisión en el caso. Mientras tanto, los detectives están esperando los registros telefónicos de Baldwin. casi siete meses después de que entregara su teléfono.