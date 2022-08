Video: Un avión se estrelló contra una autopista en Estados Unidos

Una avioneta Cessna se estrelló en las últimas horas contra la Autopista 91 de Corona en California, Estados Unidos. El impactante episodio quedó registrado gracias a una cámara instalada en un vehículo.Según el Departamento de Bomberos de Corona, el avión monomotor impactó contra el duro asfalto cerca de Buena Vista Avenue alrededor de las 12.31 (hora de Los Ángeles) y se prendió fuego en segundos. Al momento de producirse el choque, golpeó además con fuerza a una camioneta Toyota, cuyos pasajeros se salvaron de milagro y resultaron ilesos.Minutos después del incidente, un equipo del Departamento de Bomberos se hizo presente en el lugar y encontró al pequeño avión envuelto en llamas. Contra todo pronostico, sin embargo, tanto el piloto como el pasajero que iban a bordo escaparon sin un rasguño. Se les ofreció atención médica, pero ambos individuos la rechazaron y aseguraron encontrarse en excelentes condiciones.

El oficial de la Patrulla de Carreteras de California Keith Ballantyne habló con Los Angeles Times y brindó detalles del origen del accidente. “La avioneta estaba probablemente apuntando a aterrizar en el Aeropuerto Municipal de Corona. Pero una posible falla del motor obligó al conductor realizar un aterrizaje de emergencia”, consideró.La teoría del agente de las fuerzas de seguridad coincidía con la brindada por el piloto -identificado como Andrew Cho- quien también se refirió a una falla del motor como motivo de su descenso. Aun así, desde la FAA no descartan que haya ocurrido por otros motivos a la vez que admitieron sentirse aliviados de que el accidente no se hubiera producido en hora pico de tránsito.“Todos fueron absolutamente muy afortunados hoy. El tráfico era ligero y el piloto parece haber hecho algunas buenas maniobras de aterrizaje y así evitó lo que podría haber sido una verdadera tragedia”, acotó el capitán de la California Highway Patrol (CHP), Levi Miller, en diálogo con ABC News.Poco después del accidente, Cho brindó una entrevista exclusiva a FOX. Insistió en que no existía manera en la que él pudiese llegar al aeropuerto a tiempo y que su única opción era convertir la Autopista 91 en un sitio de aterrizaje.“Es difícil de describir realmente. Impactar contra la autopista se sintió como pasar por un bache muy duro”, narró. También dio detalles de lo que pasó por su cabeza cuando se dio cuenta de que no iba a poder evitar este aterrizaje forzoso.“No es una buena sensación. Empezás a perder potencia poco antes de aterrizar en donde deberías aterrizar. Te das cuenta entonces de que no te quedan muchas opciones”, completó.