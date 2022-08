Se incendió un shopping en Punta del Este y colapsaron las paredes y el techo

El incendio que se desató en la madrugada del sábado en la panadería del supermercado Tienda Inglesa del Punta Shopping de Punta del Este se descontroló en la madrugada de este domingo y afecta a todo el centro comercial, que sufrió el colapso de paredes y del techo del local.Por el momento no se reportaron heridos y trabajan en el lugar, además de los bomberos de Punta del Este, efectivos provenientes de los destacamentos de Aiguá, Montevideo, Pan de Azúcar, Parque del Plata y Santa Teresa."Pese a los esfuerzos de varias dotaciones de bomberos, no se logró frenar la propagación del fuego, que avanza por el shopping de Punta del Este", informó la Dirección Nacional de Bomberos según el diario El País de Montevideo.Agregaron que "las llamas se propagaron por todo el subsuelo y a nivel de planta baja. Ha colapsando parte de techo y paredes".El fuego se inició a las 4.00 del sábado y 12 horas después se había logrado frenar el avance del de las llamas en el subsuelo, deteniendo la propagación al resto del shopping. Sin embargo, en la madrugada de este domingo el fuego recrudeció y aún no pudo volver a ser controlado.El comunicado de Bomberos indica que las llamas afectaron además algunos vehículos ubicados en el subsuelo y colapsó una pared."Se continuó trabajó en extinción del fuego mediante enfriamiento con agua presurizada, y procurando ventilar el lugar. Pese a ello, el fuego se propagó hacia un salón destinado a bowling, y a través del techo por ductos de ventilación al local del servicio técnico", detalló Bomberos.Desde Punta Shopping emitieron un comunicado para informar que el centro comercial permanecerá cerrado hasta próximo aviso."Desde la madrugada del sábado los bomberos continúan trabajando incesantemente. Agradecemos la esforzada labor de todos ellos. El shopping permanecerá cerrado hasta próximo aviso, los mantendremos informados. Nuevamente, gracias por el cariño y apoyo", detalla el comunicado.