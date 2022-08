China hizo maniobras militares alrededor de Taiwán

China inició el jueves sus más importantes maniobras militares en décadas alrededor de Taiwán, en una demostración de fuerza tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que Estados Unidos calificó de exageradas y decidió postergar una prueba de misiles "para evitar una mayor escalada de las tensiones" entre las dos principales potencias del mundo.Pese a las advertencias de Beijing, que considera a Taiwán como parte de su territorio, la demócrata Pelosi hizo una visita relámpago a Taipei, en la que aseguró que Estados Unidos "no abandonará" a la isla.La reacción de China a lo que consideró una "provocación" estadounidense incluyó ejercicios marítimos y terrestres con munición real, entrenamientos de combate aéreo con la participación de armas avanzadas, incluidos aviones de combate furtivos J-20 y DF-17 y misiles hipersónicos.Horas más tarde, Estados Unidos sostuvo que se trató de una "reacción exagerada" y decidió aplazar una prueba de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) prevista en los próximos días "para evitar una mayor escalada de las tensiones", afirmó un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, en rueda de prensa."En un momento en que China realiza ejercicios militares desestabilizadores alrededor de Taiwán, Estados Unidos se comporta por el contrario como una potencia nuclear responsable, reduciendo el riesgo de errores de cálculo", señaló.Las maniobras, que empezaron al mediodía local y se extenderán hasta el domingo, incluyeron "disparos de misiles convencionales" hacia las aguas de las costas orientales de Taiwán, indicó Shi Yi, un portavoz de las fuerzas militares chinas."Seis grandes áreas alrededor de la isla fueron escogidas para este ejercicio de combate y durante este período, barcos y aeronaves no podrán ingresar a los espacios aéreo y marítimo" involucrados, indicó la televisión estatal CCTV.En Pingtan, una isla china situada cerca de la zona de las maniobras, se vieron elevarse al cielo varios proyectiles no identificados, seguidos de una estela de humo blanco, informó la agencia de noticias AFP.El Gobierno taiwanés afirmó que monitoreaba de cerca los ejercicios y que sus fuerzas se preparan para un conflicto, pero que no lo busca.China defendió los ejercicios, así como otras maniobras realizadas los últimos días, como "justos y necesarios" y culpó a Estados Unidos y sus aliados de la escalada."En la actual lucha por la visita de Pelosi a Taiwán, Estados Unidos es el provocador y China la víctima", sostuvo la vocero de la Cancillería china, Hua Chunying.Previo a que llegara Pelosi a Tokio, último punto de la gira por Asia, el ministro de Defensa japonés, Nobuo Kishi, denunció que misiles balísticos chinos habían caído hoy en la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón por primera vez."Japón ha presentado una protesta ante China a través de canales diplomáticos", dijo Kishi, que calificó el incidente como un "problema grave que afecta nuestra seguridad nacional y la de nuestros ciudadanos".En Seúl, penúltimo punto de la giora, Pelosi, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Kim Jin-pyo, con quien discutió la "grave situación" y la creciente amenaza que representan los programas de armas nucleares de Corea del Norte.No se reunió con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y sólo habló por teléfono con él, según el periódico chino Global Times, que interpreta este gesto diplomático del surcoreano como "una forma de evitar la vergüenza" tras la visita a Taiwán, además de un modo de "evitar tensiones en la región" y "no antagonizar con China".El tabloide chino comparó esta viaje con una visita anterior de Pelosi a Seúl, en 2015, cuando sí se reunió con la entonces presidenta de Corea, Park Geun-hye, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Yun Byung-se.Durante la charla telefónica, de 40 minutos, Yoon y Pelosi afirmaron su compromiso con la alianza Corea del Sur-Estados Unidos y le pidieron su apoyo continuo para el desarrollo de una alianza estratégica integral global entre los dos países, informó el periódico de Corea Joongang.Durante su estadía, funcionarios surcoreanos informaron de un posible desplazamiento de la legisladora a la frontera con Corea del Norte, donde las fuerzas de los dos vecinos se encuentran cara a cara, y se especuló con que esa visita representaría "una señal de disuasión firme de Corea del Sur y Estados Unidos contra Corea del Norte".Sin embargo, no se informó oficialmente que esa visita se haya producido.Corea del Norte efectuó este año un número récord de pruebas armamentísticas. Pelosi y su par surcoreano instaron a "una disuasión fuerte y prolongada contra Corea del Norte" y afirmaron que apoyarían los esfuerzos de sus dirigentes para la desnuclearización norcoreaPelosi, de 82 años, tiene previsto reunirse mañana con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, según la cadena de televisión estatal NHK.