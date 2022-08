Pelosi, tras su llegada a Taiwán: “Venimos en paz a la región”

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, arribó a Taiwán y horas después recorrió el Parlamento local, donde remarcó que fue "en paz a la región", tras las tensiones que se generaron por el descontento de Beijing por su presencia.En una reunión con la vicepresidenta del Parlamento de Taiwán, Tsai Chi-chang, confesó: "Venimos en amistad a Taiwán, venimos en paz a la región".La llegada de Pelosi se dio en el marco de una gira que está realizando en Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Taiwán no era una escala anunciada.Taiwán es un país que es reclamado por China. De hecho, aviones chinos habían sobrevolado este martes la línea que divide el estrecho de Taiwán antes del arribo de Pelosi."La visita de nuestra delegación del Congreso a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es hoy más importante que nunca, ya que el mundo se enfrenta a la elección entre autocracia y democracia", indicó Pelosi.La llegada de Pelosi es interpretada por las autoridades chinas como una señal que alienta a los independentistas de la isla democrática y autogobernada.Esto es rechazado, ya que sostienen que forma parte de su territorio. Taiwán no acepta las reivindicaciones de soberanía chinas e indica que solo su pueblo puede decidir su futuro.Washington no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, pero está obligado por la ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse.