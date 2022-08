Murió el "Hulk brasileño" que se inyectaba aceite en los músculos

Foto 1/2 Foto 2/2

Murió Valdir Segato conocido como el "Hulk brasileño", murió a los 55 años luego de inyectarse para crear enormes bíceps. El hombre había estado usando inyecciones de synthol potencialmente mortales durante años para producir músculos parecidos a los de Hulk a pesar de las advertencias de los médicos.



Había estado usando las inyecciones de synthol durante años para lograr su físico masivo, pero parece haberlo llevado también a su fallecimiento. Los medios locales informaron que fue llevado al hospital quejándose de dificultad para respirar en su casa en Ribeirao Preto, sureste de Brasil. De acuerdo con versiones de sus familiares, el hombre se habría sentido indispuesto durante su cumpleaños.



Vecinos de Segato revelaron a medios locales que a pesar de sus millones de seguidores, el fisicoculturista vivía recluido en una propiedad alquilada cerca de la casa de su familia desde hace más de 15 años. El vecino de Silva, Moisés da Conceição da Silva, dijo que la estrella de TikTok fue trasladada de urgencia al hospital donde luego murió de un ataque al corazón, según las noticias de Glob. de Brasil.



Su adicción a las inyecciones de sintol llevó al culturista a ignorar las repetidas advertencias sobre el riesgo de accidentes cerebrovasculares, bloqueo de arterias e infecciones. No era la primera vez que Segato era hospitalizado con dificultad para respirar. Pero aunque los médicos pudieron salvarlo anteriormente, esta vez lamentablemente falleció.



Valdir, originario de Sao Paolo, saltó a la fama en los últimos años al compartir con orgullo videos de su enorme físico en las redes sociales. Si bien no mejoran la fuerza, las inyecciones de aceite inflaron los bíceps de Segato a unos enormes 58 centímetros. Se le advirtió hace seis años que sus inyecciones de aceite podrían provocar una amputación después de que causaran daño a los nervios, pero en cambio dijo que quería seguir creciendo.



Hablando en 2016, dijo: "Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He duplicado mis bíceps pero todavía quiero ser más grande". Cuando se le preguntó sobre los riesgos de las inyecciones de aceite, Segato había dicho anteriormente: "Los médicos me dicen que deje de usarlo, el consejo que me dan es que deje de usar. Pero es mi decisión usarlo porque quiero, porque me gusta", según publicó The Sun.