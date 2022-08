Pelosi aterrizó en Taiwán en visita que eleva la tensión entre EE.UU y China

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy a Taiwán, en una visita que eleva la tensión entre la Casa Blanca y China, que ve la isla como propia.El avión que traslada a Pelosi y su delegación aterrizó en Taiwán desde Malasia, en el marco de su gira por Asia, en un hecho que fue calificado como "extremadamente peligroso" por el gigante asiático en su primera reacción.Las imágenes de la televisión mostraron a la legisladora, de 82 años, a su llegada al aeropuerto Songshan, donde fue recibida por el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Wu.El viaje estuvo afuera de su itinerario público hasta último momento, lo que generó incertidumbre sobre si realmente se iba a concretar y puso en alerta a los Ejércitos chino y taiwanés, que incrementaron su preparación de combate a lo largo de la jornada.En ese marco, la TV estatal de China informó que aviones caza chinos cruzaron hoy el estrecho de Taiwán.Es la primera vez que un titular de la Cámara de Representantes visita la isla en 25 años, en un viaje que se produce en un momento ríspido de las relaciones entre Estados Unidos y China.Horas antes del aterrizaje, la Cancillería china insistió en que Estados Unidos "pagará el precio" por esta visita.China considera a Taiwán como parte de su territorio y el viaje de Pelosi a la isla es visto como una provocación del Gobierno del presidente Joe Biden, quien la semana pasada fue advertido por su par chino, Xi Jinping, de que Estados Unidos "juega con fuego"."Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China", dijo a la prensa en Beijing una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH