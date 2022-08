Una senadora australiana llamó "colonizadora" a la Reina Isabel II

"Yo, la soberana Lidia Thorpe, juro solemne y sinceramente que seré fiel y mantendré verdadera lealtad a Su Majestad, la colonizadora Reina Isabel II", recitó Thorpe mientras realizaba un saludo del poder negro, levantando su puño derecho.La frase causó revuelo entre los otros senadores. Algunos la criticaron, y una de ellas exclamó: "No eres senadora si no lo haces correctamente".Tras pedir orden en la sala, la presidenta del Senado, Sue Lines, intervino para pedirle que recitara el juramento tal como estaba impreso."Por favor, recite el juramento", insistió.Tras una breve pausa, Thorpe repitió el juramento sin agregar el polémico adjetivo.Más tarde tuiteó: "La soberanía nunca cedió".Lidia Thorpe, que en el pasado ya había sido crítica de la monarca británica, es la primera senadora aborigen elegida en la provincia de Victoria.El pasado 26 de julio, Thorpe también causó alboroto en Twitter tras comentar sobre la monarquía: "Es 2022 y estamos jurando lealtad a una reina de otro país", escribió.Thorpe ha sido senadora en el Parlamento australiano desde septiembre de 2020 y fue reelegida en las elecciones federales de mayo.En los últimos meses, han surgido varias protestas contra la monarquía británica en varios países caribeños, donde la Reina continúa siendo jefa de Estado.En marzo pasado, el príncipe William y su esposa Kate realizaron una gira en la región, en la que no faltaron las protestas ni la controversia.La primera escala de la gira de la pareja por El Caribe, que debía desarrollarse en Belice, tuvo que ser cancelada precipitadamente luego de la protesta de algunos residentes.Otra protesta, aunque pequeña, tuvo lugar el día que llegaron a Jamaica.Además, en un evento oficial, el Primer Ministro de Jamaica declaró, mientras la pareja real se erguía silenciosa a su lado, que preferiría que la reina Isabel II ya no fuera la jefa de Estado de su país y le dijo al futuro rey que planeaba seguir con su objetivo de ser un país independiente.Pero no es el único país caribeño en el que se ha planteado esta opción. Hay otros seis: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves.Sus gobiernos han iniciado trámites para renunciar a la monarquía o al menos han expresado su voluntad de convertirse en repúblicas y, con ello, tener su propio jefe de Estado.Además de los seis mencionados, hay otros ocho en los que Isabel II es jefa de Estado: Australia, Canadá, Islas Salomón, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Tuvalu.Los 14 países llamados "Mancomunidad de Naciones" fueron parte del Imperio Británico, del cual se independizaron.En ellos existe la figura del "gobernador general", similar al presidente en una república, que es el representante de la reina en cada uno de los Estados y cuyo poder es más ceremonial que real.Barbados decidió el pasado noviembre que la reina Isabel II ya no sería más su jefa de Estado.Con ello, se convirtió en la república más joven del mundo, título que ostenta hasta la fecha. (BBC)