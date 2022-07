Google aplaza la eliminación de cookies hasta el año 2024

Ya había sido aplazado en el año 2021, cuando se suponía que la eliminación de las cookies de terceros se haría realidad para comienzos del presente año, sin embargo, la fecha se ha vuelto a correr dos años más.



Con esto, los grandes anunciantes y las empresas de marketing del mundo tendrán un tiempo más para terminar de adaptarse a lo que serán las nuevas estrategias de generar contenido publicitario en la web.



Google ha venido desarrollando e implementando diferentes actualizaciones para proteger la privacidad e integridad de los usuarios en internet, lo que implicó que las empresas no terminen de adaptarse a estas nuevas tendencias de protección de datos, haciendo que requieran un tiempo adicional.



“El comentario más consistente que hemos recibido es la necesidad de más tiempo para evaluar y probar las nuevas tecnologías de Privacy Sandbox antes de desaprobar las cookies de terceros en Chrome”, afirmó Anthony Chavez, VP de Privacy Sandbox de Google en una publicación en el blog de la compañía.



“A medida que los desarrolladores adopten estas API, ahora tenemos la intención de comenzar a eliminar gradualmente las cookies de terceros en Chrome en la segunda mitad de 2024″, afirmó.



Las cookies son pequeños fragmentos de código que los sitios web envían al navegador de un visitante y se mantienen mientras la persona visita otros sitios. La práctica ha alimentado gran parte del ecosistema de publicidad digital y su capacidad para rastrear a los usuarios en múltiples sitios para orientar los anuncios.



Esta nueva decisión de aplazar el cambio en las políticas de cookies hasta dentro de dos años, se da justo cuando las empresas de publicidad y comercio electrónico se han visto afectadas por los cambios en las funciones y opciones de privacidad del sistema operativo de Apple, por lo que esta nueva decisión de la tecnológica les da un respiro para continuar adaptándose a los nuevos paradigmas de marketing digital.



A lo anterior se agrega que en la publicación del blog de Google, Chaves explicó que la compañía también está ampliando las posibilidades de prueba para las API de Privacy Sandbox, que es un plan puesto en operación en 2019 para encontrar alternativas a las cookies y reducir el impacto entre los comerciantes.



Incluso el año pasado, después de que los anunciantes expresaran su preocupación por los cambios, Google aseguró que “estaba extremadamente confiado” en las alternativas para terceros.



Por otro lado Firefox, es otro buscador que ha impedido a las cookies de terceros hacer seguimiento mientras se navega en la web.



Entonces, la empresa ha anunciado que habilitará Total Cookie Protection de forma predeterminada, una función que evitará que las empresas rastreen el comportamiento de los usuarios mientras navegan por la web. Esto es posible mediante el uso de una técnica que restringe las cookies al sitio web donde se crean para que no se puedan rastrear cuando abre otro sitio web.



Firefox ya no dejará que las cookies rastreen el comportamiento de los usuarios en la web



Mozilla asegura que ningún sitio web puede acceder a contenedores de cookies externos, por lo que la privacidad del usuario está garantizada.



Total Cookie Protection es una evolución de Tracking Protection, una opción lanzada en 2015 como parte del navegador privado de Firefox que bloquea anuncios, rastreadores analíticos y botones sociales de análisis de comportamiento propios y recopila datos sin que te des cuenta, publicó Infobae.