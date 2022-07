Encontró una cartera, la devolvió y lo recompensaron con 13.000 dólares

Adrián Rodríguez tiene 17 años y es oriundo de Chula Vista, California (EE.UU.). En las últimas horas, había encontrado el bolso de una mujer, la cual se lo había olvidado en un carrito de supermercado.Desde un primer momento, decidió devolverlo, por lo que se puso en campaña para hallar la casa de la propietaria. Finalmente, lo logró y su historia se viralizó.Quien perdió el bolso se llama Elyana Martín, y Melina Márquez, una amiga íntima suya, contó cómo sucedieron los hechos.De acuerdo a lo que fue revelado y reflejan medios locales, fue la tía de la joven quien le abrió la puerta de la casa a Adrián.Simplemente recibió el bolso, sin agradecérselo de alguna forma efusiva o visible. Sin embargo, debido a que la casa tenía un timbre inteligente con cámara que grabó la llegada del chico, la situación tomó un giro inesperado, detalla Clarín.Fue entonces que decidieron difundir ese video para poder encontrar al joven del acto de honestidad, puesto que dentro del bolso llegaron todos los objetos de valor que contenía.“Creemos que se merecía una gran compensación y como mucha gente quería ayudar por sus buenas acciones aquí estamos... por favor comparte”, arrancaba el mensaje escrito.Y concluía con esperanza: “Fue criado por padres maravillosos y esto necesita ser dicho. Me da esperanza para nuestra próxima generación. Nunca juzgues un libro por su portada”.Fue entonces que Márquez abrió una colecta a través de GoFoundMe para recolectar dinero para una recompensa. La sorpresa fue gigante cuando alcanzaron unos 13.000 dólares, que fueron entregados más tarde a Rodríguez.Poco pero suficiente. El joven confesó la razón por la que entregó el bolso a su dueña: “Mi mamá me enseñó desde que era chico que siempre hiciera lo correcto, incluso cuando no hubiera nadie cerca. Entonces hice lo correcto”.