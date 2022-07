Chile anunció un programa gratuito de salud pública para la clase media

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el plan Copago Cero, que consagra la gratuidad total en la red pública de salud para los más de 15 millones de usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).



El beneficio alcanzará a más de cinco millones de usuarios que perciben ingresos mayores a 415 dólares mensuales. Hasta ahora solo cubría a quienes ganaban menos de ese monto.



El programa fue ordenado a través de una medida administrativa, por lo que no requiere una ley, y estará vigente a partir del 1 de septiembre próximo.



Permitirá un ahorro promedio anual equivalente a unos 290 dólares por hogar, según datos del Estudio de Caracterización del Gasto 2019, elaborado por el Fonasa.



Boric calificó la medida como un "avance histórico" en materia de salud, que viene a cumplir uno de los compromisos de su programa de gobierno y que fue ratificado en el informe de gestión.



Al anunciar el plan en el hospital Félix Bulnes, de Santiago, agregó que “se alinea con el propósito de bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos” y sostuvo que los derechos “no tienen que ser negocios”.



“Para eso nos la vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesibles para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuánta plata tengan en el bolsillo”, remarcó.



Luego, el presidente escribió en Twitter que “la salud no puede estar condicionada al tamaño de la billetera de cada familia" y reiteró que "la salud es un derecho, no un negocio”.



La ministra de Salud, María Begoña Yarza, también presente en el anuncio, indicó que el costo fiscal anual será de 21.000 millones de pesos chilenos, equivalente a unos 23 millones de dólares.



“Esos 21.000 millones que estamos instalando para que esta política pública se genere, estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y, por tanto, esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder, porque son avances tremendos para las personas en Chile”, destacó la ministra.