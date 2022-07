Explosión en Montevideo por un escape de gas en un edificio: hay varios heridos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Una explosión este viernes por la mañana en un edificio de Villa Biarritz, en Punta Carretas, en Montevideo, Uruguay, dejó varios pisos destrozados y tuvo un efecto colateral en los establecimientos aledaños. Hay al menos ocho heridos, dos de gravedad. En principio, se cree que fue por un escape de gas y un problema en las calderas. El episodio recuerda a la tragedia rosarina de calle Salta de 2013.



Según el diario El País, un edificio ubicado sobre la calle Leyenda Patria e Hidalgos, cerca de la Rambla de Montevideo, tiene varios pisos destrozados. Los edificios continuos también muestran impacto en su fachada. La explosión ocurrió alrededor de las 9 en el tercer nivel.



Hasta el momento hay dos heridos de gravedad con compromiso de las vías respiratorias. Se trata de un hombre y una mujer adultos mayores, según Ricardo Riaño, director nacional de Bomberos. Además, otras seis personas mayores de edad se encuentran heridas. No hay menores afectados, según fuentes policiales.



El mismo funcionario advirtió que en el edificio siniestrado hay “colapso estructural de la parte de los balcones y desprendimiento de diverso material” y remarcó que dado “que el segundo y el tercer piso” mantienen riesgo de derrumbe se deberá trabajar con mucha precaución y esperar para la investigación que pueda aportar datos para determinar el origen.



“No tuvimos denuncias previas por olor a gas”, apuntó Riaño respecto de declaraciones en medios locales que aseguran que hubo advertencias a las autoridades previas a la explosión.



Respecto de las causas de la explosión, el funcionario consideró que “es más típico de una explosión de ambiente generado por una fuga de gas", aunque apuntó que se realizará una "investigación exhaustiva" luego de asegurar el área y sacar los escombros.



El Ministerio del Interior y Bomberos informaron que “aparentemente” se produjo “una explosión de ambiente a nivel y posterior incendio” alrededor de las 9 de esta mañana.



La Policía y Bomberos evacuaron a las personas que se encontraban en el lugar. Algunos fueron enviados a la terraza, pero todavía hay varios atrapados.



Por su parte, José Antonio Rodríguez, director del Same (Sistema de Atención Médica de Emergencias) de Montevideo, precisó que en el lugar del accidente se mantiene una guardia médica para, en caso de ser necesario, se pueda asistir a las personas que están trabajando, tareas que continuarán durante, por lo menos, varias horas.



También trabaja en el lugar “una dotación de Bomberos del cuartel Centenario y del cuartel de Carrasco, efectivos policiales de la Seccional décima, equipos médicos y personal de la intendencia”, precisó a través de un comunicado el Ministerio del Interior de Uruguay.



Alejandro, un vecino del edificio relató que hacía días se reportaba un “olor raro” a gas en el edificio. El hombre estaba en el quinto piso en la cocina de su casa cuando se produjo la explosión. “Se escuchó un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen. No entendía nada, quedé mareado”, dijo. Resultó con un corte en la cabeza. Recibió varios puntos pero se encuentra bien.



Las autoridades reportan que si bien hay daños estructurales importantes no hay compromiso estructural del edificio o sea que se descarta un posible derrumbe.



Vecinos de la zona sintieron una fuerte explosión y vibración en los vidrios.