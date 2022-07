Uruguay "avanzará con el acuerdo con China": Invitó al Mercosur a sumarse

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, confirmó que su país va a "avanzar" en las negociaciones para sellar un acuerdo de libre comercio con China en forma individual, pero al mismo tiempo reafirmó su pertenencia al Mercosur e invitó a los otros países del bloque a sumarse al tratado con el país asiático.



"Vamos a avanzar, y si podemos con los socios, mejor", anunció Lacalle al disertar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque.



Al defender el inicio de las negociaciones con China, el mandatario uruguayo sostuvo que "la mejor manera de proteger a mi Nación y mi pueblo es abriéndome al mundo".



El Presidente uruguayo rescató lo señalado en su discurso por su par argentino, Alberto Fernández, en cuanto a que "está claro que la espalda es mucho más ancha con el Mercosur" y puntualizó que "habrá otros presidentes en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y el Mercosur seguirá existiendo".



No obstante, reiteró la postura de negociación con terceros países de manera individual y, en ese sentido, anunció que "en breves días, nuestros equipos estarán negociando con los de China para avanzar en el Tratado de Libre Comercio".



Una vez finalizadas esas negociaciones, "lo primero que pretendemos hacer es hablar con nuestros socios del Mercosur" para "ir todos juntos", planteó.



Más allá de reafirmar su pertenencia al bloque, Lacalle subrayó que "Uruguay no se va a amputar" su derecho a negociar en forma individual, "porque le asiste el derecho y el interés colectivo", ya que "esta no es una iniciativa de un gobierno, sino que viene de dos o tres gobiernos para atrás, es un interés nacional".



"Finalizada esta etapa hablaremos con los socios" para que se sumen al acuerdo con China, remarcó, pero advirtió que si no se adhieren "Uruguay va a avanzar, porque tenemos la tranquilidad que esto no vulnera ni quiebra ni lesiona nuestra asociación".



En un tono más conciliador que el manifestado ayer por el canciller Francisco Bustillo, Lacalle le dijo a sus pares que "hay que sincerarnos, entender y ser comprendidos" porque "la vida está hecha de solución de tensiones y no de eludirlas".



"Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso", expresó, al tiempo que anticipó que la política de negociaciones individuales no se agotará con el acuerdo con China.



"Seguramente avanzaremos con otros países y otros bloques, tenemos una agenda al respecto y desde ya vamos a informar inmediatamente los avances, como hicimos con (las negociaciones con) China", señaló.



Por su parte, el expresidente del Parlamento del Mercosur y actual senador nacional de Uruguay Daniel Caggiani se mostró en descuerdo con la postura de Lacalle Pou y calificó de poco inteligente la decisión de "aislarse".



"En un mundo tan incierto aislarse de la región no es lo más inteligente para Uruguay", expresó el senador perteneciente al Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, en su cuenta personal de Twitter?.



Además, adjuntó el documento firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia en el cierre de la Cumbre y señaló: "Nuestro Gobierno otra vez quedó aislado, pegó un portazo ante la apertura a la discusión de los socios regionales y fue el único que no firmó la declaración conjunta".