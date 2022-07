La Jefa del Comando Sur de EE.UU sobre Latinoamérica: es "muy rica en recursos”

De los 31 países que cubre el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, 21 ya han firmado la iniciativa china de la Franja y la Ruta de la Seda, y “esto es muy preocupante”, afirmó la generala Laura Richardson, comandante de esa fuerza militar estadounidense."El 'triángulo del litio' está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer", declaró la alta oficial en un evento en Miami donde destacó el seguimiento que los Estados Unidos hace de la actividad de China y Rusia en esta parte del mundo.La jefa militar resaltó que China ya invirtió en la región más de US$ 50 mil millones o "podría ser incluso cerca de 100 mil millones", durante los últimos cinco años, desde 2017 hasta 2021.“China está jugando al ajedrez, mientras que Rusia está jugando a las damas. Creo que están allí para socavar a Estados Unidos, están allí para socavar las democracias", afirmó.En otro momento de su alocución, la militar se refirió a la actividad de los medios rusos Sputnik Mundo y RT en español, la cadena estatal televisiva rusa que precisamente difundió sus palabras."Honestamente, con toda la desinformación que están difundiendo Russia Today en español y Sputnik Mundo, con más de 30 millones de seguidores en redes sociales, quiero decir, esto es muy preocupante", dijo la militar en referencia a esos medios de prensa.Durante su discurso, Richardson enfatizó también que "muchas elecciones importantes" se acercan o acaban de celebrarse en América Latina y añadió: "Tenemos que seguir comprometidos y preocupados por esta región".La expansión de los intereses rusos y chinos en la región integra la temática permanente de la generala Richardson, quien días atrás en un reportaje para la Voz de América aseguró que los prestamos e inversiones de Beijing en América Latina “son una trampa”.“No invierten en estos países porque traen a sus propios trabajadores chinos. No contratan a los trabajadores nacionales”, expuso y por ello “no fomentan la prosperidad económica” de los países donde invierten.En esa línea, también apuntó que China se está aprovechando de la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Esa es, en su opinión, otra estrategia seguida por el país asiático para lograr un mayor poder en la región.“Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman”, comentó.

Los países del sur del continente, añadió, muchos de ellos ahogados por la economía y la fuerte inflación en todo el mundo, ven en estos proyectos chinos una oportunidad valiosa para sanear sus cuentas. Pero, según avisa Richardson, en realidad “lo que hacen es hipotecarse muchísimo más”.“Lo llamamos ‘una trampa de la deuda’ que no ayuda a estos países a largo plazo. Así que tratamos de trabajar con ellos y asesorarlos sobre las trampas que podrían ocurrir”, agregó en sus declaraciones a la agencia gubernamental estadounidense VOA.La jefa del Comando Sur dijo que la clave para contrarrestar la creciente expansión de China y Rusia está en trabajar con los socios y aliados de la región.“Tenemos que trabajar con los ejércitos y las fuerzas de defensa de nuestros socios y aliados, haciéndolos más fuertes y ayudándolos a superar estos desafíos transversales y estas amenazas”, dijo.