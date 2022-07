Twitter demandó al multimillonario Elon Musk por US$ 44.000 millones

Sociedad Twitter lanzó un botón para abandonar conversaciones y controlar menciones

La compañía Twitter presentó una demanda contra el multimillonario Elon Musk en los tribunales de Delaware, después de que este último desistiera de su acuerdo de compra de esa red social por 44.000 millones de dólares, según reportó la agencia Bloomberg.Twitter dijo que Musk, después de firmar un acuerdo vinculante de fusión, ahora "se niega a cumplir con sus obligaciones con la empresa y sus accionistas porque el acuerdo que firmó ya no sirve a sus intereses personales".La demanda de Twitter se esperaba después de que Musk dijera a fines de la semana pasada que ya no planea comprar la red social, y afirmó que la compañía no le dio la información que necesitaba para evaluar el trato.La demanda marca el comienzo de lo que podría ser una batalla legal prolongada, ya que Twitter busca obligar a Musk a cumplir con su acuerdo de pagar 54,20 dólares por acción de la empresa, mientras que el multimillonario busca que se le excluya del acuerdo debido a problemas con el procedimiento de negociación.El presidente de Twitter, Bret Taylor, dijo la semana pasada, en San Francisco, que la compañía planeaba emprender acciones legales contra Musk, y en una carta publicada ayer, sus abogados llamaron a la terminación del acuerdo."Después de montar un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y después de haber propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él, a diferencia de todas las demás partes sujetas a la ley de contratos de Delaware, es libre de cambiar de opinión, interrumpir sus operaciones, destruir el valor para los accionistas y se retire", sostiene la demanda.La Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción con el precio y los términos acordados con Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión.El acuerdo de Musk con Twitter había incluido una disposición de que si se derrumbaba, la parte que incumpliera el acuerdo pagaría una tarifa de terminación de 1.000 millones de dólares, bajo ciertas circunstancias.Pero el acuerdo de fusión también incluye una disposición de desempeño específica que permite a Twitter obligar a Musk a consumar el acuerdo. Twitter debe demostrar que no violó los términos del acuerdo de compra y que Musk rompió el pacto al retirarse. La compañía contrató al peso pesado de la ley de fusiones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para representarla en la pelea."Este repudio sigue a una larga lista de incumplimientos contractuales materiales por parte de Musk que han empañado a Twitter y su negocio", subraya la demanda.Twitter comunicó a su personal -en una nota- que solicitó al tribunal que el caso sea escuchado de manera expedita, en septiembre próximo.