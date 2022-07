Video: Hallan en Chile al pez gigante que “presagia” terremotos

El pez remo, o pez sable, es un espécimen de dimensiones que sorprenden ya que se lo considera como el pez óseo más largo del mundo, pudiendo alcanzar una longitud promedio de 3 metros, aunque hay reportes de 12 y hasta 17 metros.Este animal habita en la mayoría de los mares pero no se sabe mucho de él ya que tiene un comportamiento solitario y cuesta encontrarlo. Sin embargo, dicho desconocimiento no lo ha hecho ajeno a su presencia en la cultura humana y su aparición es asociada a malos presagios.En concreto, el pez remo es considerado en Japón como Ryugu no tsukai, que en español significa “Mensajero del Palacio del Dios del Mar”. Esto significa que si en el país asiático divisan varios peces remo, la ocurrencia de potentes sismos está próxima. A esto se le suma que además del terremoto, la llegada de un tsunami también está vinculada a las apariciones de los ejemplares.Pues bien, en las últimas horas capturaron un pez remo de 5 metros en las costas de Arica, en Chile, y las supersticiones volvieron a tomar vuelo. El hallazgo tuvo lugar este lunes por la mañana y las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en distintas redes sociales como Twitter e Instagram.

En las mismas se observa a un grupo de pescadores y operarios en la zona portuaria, mientras levantan al enorme pez con una especie de grúa mientras el resto de los presentes observan con atención y asombro la extensión del ejemplar.Para colmo de males, las creencias que vinculan al pez con malos presagios aseguran que quienes lo encuentran quedarían marcados por una maldición. Esta creencia proviene de la historia de Namazi, una serpiente marina que vivía en lagos de Japón y que, al salir de su guarida, provocaba terremotos debido a su tamaño y peso.La aparición de peces sable está asociada en la cultura japonesa al anuncio de la ocurrencia de violentos sismos y tsunamis. Aunque se trata de una creencia popular, el avistaje de los mismos en los últimos años ha antecedido a terremotos en varias partes del mundo.En julio de 2020 encontraron uno en Alaska, donde a los pocos días se registró un terremoto de 7,8 grados. En tanto, en junio de ese mismo año en México se registró un sismo de 7,5 grados 10 días después de que apareciera el extraño animal.Desde la ciencia adelantan una posible explicación para la aparición del pez remo y los terremotos: los peces de aguas profundas -como el pez remo- viven cerca del fondo del mar y son muy sensibles a los movimientos de fallas activas que los que se encuentran cerca de la superficie del mar. Esto los haría emerger cuando detectan movimientos extraños, que alteran sus comportamientos.