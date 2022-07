Ya son 10 los competidores en carrera para suceder a Boris Johnson

La carrera dentro del Partido Conservador británico por reemplazar a Boris Johnson como primer ministro británico sumaba un total de 10 candidatos, para una contienda que estará centrada en la gestión fiscal, en la que muchos aspirantes buscan desmarcarse del exministro de Finanzas Rishi Sunak, uno de los favoritos.



La última figura que se sumó a las postulaciones fue la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss.



"Lucharé en estas elecciones como conservadora y gobernaré como conservadora", dijo Truss, de 46 años, al periódico Daily Telegraph.



La canciller se une a otros nueve candidatos en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador -el partido con mayoría en la Cámara de los Comunes- y, por tanto, de Downing Street.



Una de las últimas personalidades en anunciar su aspiración fue la diputada conservadora Penny Mordaunt, la secretaria de Estado para el Comercio Internacional, que fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa en 2019.



Mordaunt, de 49 años, pidió que el debate público "se centre un poco menos en el líder" para concentrarse en "el barco".



El jueves pasado, el líder conservador Johnson anunció su dimisión luego de que una avalancha de renuncias en su Gobierno por varios escándalos éticos hiciera evidente que ya no tenía el apoyo de su Partido Conservador y era incapaz de gobernar.



El político de 58 años, sin embargo, dijo que renunciaba como líder conservador de manera inmediata, pero que seguirá como premier hasta que su partido elija a su sucesor.



Se espera que el Partido Conservador, que tiene mayoría en el Parlamento, elija un nuevo líder en octubre. Quien resulte designado debería ocupar el cargo hasta las próximas elecciones generales de 2024.



En las últimas horas también se dieron a conocer las aspiraciones de llegar a Downing Street de los exministros Sajid Javid y Jeremy Hunt.



Ambos insistieron en la necesidad de recortar los impuestos, en un intento de desmarcarse de la línea que defendió Sunak como ministro de Finanzas, quien buscó un saneamiento de las cuentas públicas, en un país asfixiado por una inflación no vista en 40 años.



"Sin un recorte de impuesto no vamos a tener crecimiento", declaró Javid, exministro de Salud, informaron la cadena británica BBC y la agencia de noticias AFP.



Javid anunció su dimisión el martes y dio el golpe mortal a Johnson.



Hunt, exministro de Salud y de Exteriores, ya quedó segundo en las primarias tories de 2019, en las que se impuso Johnson, y los últimos meses se posicionó como una de las voces más críticas contra el primer ministro saliente.



Otros parlamentarios como el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Tom Tugendhat, y la representante y consejera legal del gobierno, Suella Braverman, ya adelantaron que se postularán.



También lo anunció el exministro de Finanzas Rishi Sunak, hasta ahora el nombre de mayor peso para asumir la conducción de la agrupación y del país.



Primer hindú en ocupar el cargo de ministro de Finanzas del Reino Unido, este exanalista del banco Goldman Sachs renunció el martes -casi al mismo tiempo que su par de Salud, Javid- desencadenado la crisis que llevó el jueves a la dimisión de Johnson.



El exministro de Finanzas es blanco de críticas de los sectores leales a Johnson y de sus otros rivales, ya que no advirtió al primer ministro de sus planes de dejar el gabinete.



Su principal flanco es que hace unos meses se reveló el estatus fiscal especial del que disfruta su esposa, que le permitía evitar la declaración de ingresos en el extranjero al fisco británico.



La exministra de Igualdad británica Kemi Badenoch es otro de los nombres que formaron parte del grupo de alrededor de 60 legisladores y miembros del Ejecutivo que renunciaron la semana pasada, en protesta por el manejo del premier de varios escándalos, entre ellos el nombramiento de un colega acusado de acoso sexual para un alto cargo.



Badenoch, de 42 años, en un reciente artículo en el diario The Times, Badenoch pidió un cambio y dijo que los británicos están "agotados con la trivialidad y la retórica vacía".



Otro candidato a considerar es Nadhim Zahawi, que estuvo a cargo de la vacunación contra el coronavirus, antes de pasar la semana pasada del ministerio de Educación al de Finanzas.



Sin embargo, sus perspectivas están lastradas por una revelación en la prensa de que hay una investigación fiscal en su contra, pese a que él afirma que declaró debidamente todos sus activos.



Además, con posibilidades de llegar a ser primer ministro, está el ministro de Transportes, Grant Shapps.



En cambio Ben Wallace, un peso pesado encargado de la cartera de Defensa, que se anunciaba entre los favoritos, manifestó el sábado pasado que no competirá. (Télam)