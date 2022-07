Alemania: mujeres denunciaron ser drogadas en fiesta del partido del canciller

Al menos nueve mujeres que participaron en una fiesta del Partido Socialdemócrata alemán, en presencia del canciller Olaf Scholz, fueron drogadas presuntamente con las llamadas “drogas del violador”. Así se desprende de una investigación en curso que ha desatado una fuerte polémica en el país europeo y que expone especialmente a Berlín.“La emoción es bastante grande”, afirmó a la agencia AFP un portavoz del grupo parlamentario socialdemócrata, que confirmó informaciones publicadas por el diario berlinés Tagesspiegel. La noticia generó un fuerte impacto político que obligó a distintas partidarias del SPD a actuar.En este contexto, la policía de Berlín informó que investiga lesiones corporales graves después de que una joven de 21 años presentara una denuncia. ”Aconsejo a todos los implicados que presenten una queja”, escribió en Twitter una responsable del grupo parlamentario, Katja Mast.Hasta ahora se han registrado nueve víctimas, pero el portavoz del grupo parlamentario no descarta que haya más. La celebración en la que se denunciaron los hechos ocurrió el miércoles, en instalaciones cercanas a la Cancillería alemana.En un correo electrónico dirigido a los participantes en la fiesta, el SPD denunció “un acto monstruoso” y afirmó que se denunció “inmediatamente” a la policía del Bundestag. Cerca de mil personas participaron en la tradicional fiesta del SPD antes de la pausa parlamentaria estival, entre ellas el canciller, miembro del espacio político, pero también numerosos diputados y sus colaboradores.”Fue un evento interno. Solo se podía entrar por invitación”, destacó el portavoz. “Todavía hay mucha incertidumbre, y la policía está investigando”, reconoció el vocero del Partido Socialdemócrata alemán.La policía berlinesa indicó, a través de un comunicado, que existe un expediente en curso a raíz de una “fiesta de verano de un partido político”. A su vez, indicó que recibió una presentación de una joven de 21 años que, al día siguiente del acontecimiento, no tenía ningún recuerdo de lo que había ocurrido la noche anterior.Según el informe de las autoridades, la joven fue al hospital para un examen médico y presentó una denuncia. Durante la fiesta, la muchacha, que había consumido alimentos y bebidas no alcohólicas, se sintió mal, con náuseas y mareos. Hasta la fecha, la policía ha informado de otros cuatro casos.La policía abrió una investigación de personas desconocidas bajo sospecha de daños corporales. Tanto la policía como los socialdemócratas de centroizquierda aseveraron que no tenían conocimiento de ningún delito más allá de eso.Mientras se intenta esclarecer lo ocurrido, se trabaja en la hipótesis de la utilización de “drogas del violador” o también llamadas como “gotas de nocaut” por medios alemanes. Se trata de diferentes sustancias psicotrópicas que, por lo general, se vierten en los vasos de las personas ante un descuido con fines de agresión o robo. Por lo general, estas sustancias provocan náuseas y mareos.El colíder de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, dijo a la señal televisiva Welt que se hallaba “furioso de que algo así pueda suceder en un evento’' organizado por el partido.El dirigente agregó, además, que los líderes del grupo parlamentario cooperan con las autoridades y añadió que espera que “el perpetrador o perpetradores puedan ser capturados y luego llevados ante la justicia’'. Fuente: (AFP y AP)