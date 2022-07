Murió ex primer ministro japonés Abe, baleado cuando daba un discurso

Internacionales Quién es el detenido por intento de asesinato del exprimer ministro japonés

El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue asesinado de un disparo con arma de fuego mientras daba un discurso en un evento de campaña en la región de Nara.

Asimismo, Kishida condenó la violencia con la que se perpetró el ataque.Abe, de 67 años, se derrumbó y sangraba por el cuello, dijo una fuente de su gobernante Partido Liberal Democrático.Tras el atentado, el ex primer ministro se encontraba en estado de paro cardiopulmonar y no mostraba signos vitales. En el hospital le practicaron una transfusión de sangre.

De acuerdo con la Policía local, el atacante usó un arma de fabricación casera para disparar en dos ocasiones contra exlíder del país nipón, tras lo cual fue detenido en el lugar de los hechos bajo sospecha de intento de asesinato.El tirador, identificado como Yamagami Tetsuya y que anteriormente había servido en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, afirmó en sus declaraciones a la Policía que estaba descontento con el político y que pretendía matarlo. Después de entrevistar al sospechoso, la Policía llevó a cabo un registro en su apartamento en la prefectura de Nara.En 2006, Abe se convirtió en el primer ministro más joven de Japón a la edad de 52 años, pero al año siguiente tuvo que renunciar por una enfermedad crónica, la colitis ulcerosa. Tras superarla, regresó al poder en 2012, sin embargo, dimitió en 2020 por la misma afección. Así, el exlíder de la nación fue el mandatario que más tiempo ha ocupado ese cargo en la historia del país asiático.Desde el Gobierno nipón, el jefe de gabinete Hirokazu Matsuno había confirmado oficialmente que Abe "recibió un disparo a alrededor de las 11.30 (anoche a las 23.30 de la Argentina) en Nara" pero que desconocía "la condición del ex primer ministro" como consecuencia del ataque.En paralelo, el funcionario reveló que la policía detuvo a un sospechoso al señalar que "un hombre que se cree es el atacante está bajo custodia".Nacido el 21 de septiembre de 1954, Shinzo Abe fue líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.Al momento del ataque encabezaba un acto en el marco de la campaña para las elecciones de la Cámara alta legislativa programadas para este domingo cuando se escucharon disparos, describió AFP en base a informes de la cadena NHK y de la agencia de noticias Kyodo.Y agregó: "El primer disparo sonó como un juguete. Él (por Abe) no cayó pero luego hubo un fuerte estallido; el segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo".En tanto, el jefe de Gabinete del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, expresó que "cualquiera sea el motivo (del ataque), un acto barbárico como este no puede ser tolerado y lo condenamos con firmeza".Un miembro del Partido Liberal Democrático relató a la agencia de noticias Jiji que tras escucharse el disparo, Abe "colapsó y sangraba del cuello", según detalló AFP.Varios medios locales informaron que el exlíder habría sido atacado por la espalda, posiblemente "con una escopeta", mientras que el Gobierno japonés anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar en profundidad el incidente.El embajador de Estados Unidos en Tokio, Rahm Emanuel, declaró estar "entristecido y conmocionado" por el ataque contra Abe, a quien definió como "un excepcional líder de Japón y un aliado incondicional de Estados Unidos".Rusia por su parte calificó este viernes como "un crimen monstruoso" y "un acto de terrorismo" el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe."Estamos convencidos de que quienes concibieron y cometieron este crimen monstruoso serán debidamente castigados por este acto de terrorismo que no tiene ni puede tener justificación", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en una comunicado, reportó Sputnik.