El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe fue baleado y está grave: videos

El primer ministro, Fumio Kishida, se trasladó a Tokio para atender la situación y confirmó el ex mandatario fue ingresado a un hospital gravemente herido. Actualmente se encuentra recibiendo los más altos cuidados para reestablecer su saludEl ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue gravemente herido durante un ataque con arma de fuego mientras participaba en un evento de campaña en la región de Nara.“Un departamento local de bomberos dijo que el ex primer ministro Abe parece estar en estado de paro cardiorrespiratorio”, informó la cadena pública NHK.

Más tarde el primer ministro, Fumio Kishida, confirmó que el ex mandatario se encuentra en una condición crítica y que los médicos hacen todo lo posible para salvarlo. Así mismo, Kishida condenó la violencia con la que se perpetró el ataque.Abe, de 67 años, se derrumbó y sangraba por el cuello, dijo una fuente de su gobernante Partido Liberal Democrático a la agencia de noticias Jiji

La policía japonesa detuvo a un hombre por disparar supuestamente con escopeta a Shinzo Abe, según informó la cadena estatal NHK.El detenido, identificado como Yamagami Teztsuma, habría disparado a Abe por la espalda mientras el político ofrecía un discurso en la ciudad de Nara (oeste de Japón) durante la campaña para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento nipón que se celebran este domingo.“Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás”, comentó una joven que estaba en el evento a la red NHK.“El primer disparo sonó como un juguete. Él no cayó pero luego hubo un fuerte estallido. El segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo”, agregó.El gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo tras el incidente.

El jefe de gabinete, informó que el primer ministro, Hirokazu Matsuno, fue notificado de la situación y retornará a Tokio inmediatamente para la investigación.“El ex primer ministro Abe recibió un disparo a alrededor de las 11H30 en Nara. Un hombre que se cree es el atacante está bajo custodia. Se desconoce la condición del ex primer ministro Abe”, declaró a periodistas el jefe del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno.En medio de la incertidumbre sobre el estado de salud del ex premier, Matsuno llegó a la capital nipona para atender el asunto y ofrecer el primer balance sobre lo ocurrido.