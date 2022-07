Aseguran que Boris Johnson renunciará como de primer ministro británico

Internacionales Escándalo sexual genera crisis y una ola de renuncias en el Gobierno británico

El primer ministro británico Boris Johnson aceptó esta mañana que renunciará durante el transcurso de este jueves, pero permanecerá en el cargo hasta que elijan a un nuevo líder en la conferencia del partido, dijo una alta fuente del gobierno.Johnson habló con el presidente del Comité Tory 1922, Sir Graham Brady, máxima autoridad partidaria. Acordó retirarse, con un nuevo líder Tory listo para la conferencia del partido en octubre, dijo una fuente de Downing St.Con 57 ministros y funcionarios renunciantes, el último en intimarlo a renunciar fue el nuevo chancellor de las finanzas Nadhim Zahawi.“Primer ministro: esto no es sostenible y solo empeorará: para usted, para el Partido Conservador y lo más importante de todo el país. Debe hacer lo correcto e irse ahora” dijo en un twitter, acompañado por una carta.La renuncia se produce después de que su recién nombrada secretaria de Educación, Michelle Donelan, dimitiera después de 36 horas en el cargo. El secretario de Defensa, Ben Wallace, retiró su apoyo pero permaneció en el cargo por la guerra en Ucrania. .En otro dramático e inédito día en la política británica, Boris Johnson se aferró a su cargo hasta el final, mientras todos pedían que se fuera para evitar la destrucción de las instituciones y la reputación británica.El gobierno no cuenta con suficientes miembros para continuar funcionando.Pero la partida de Boris puede tardar, salvo que la reina decida nominar a un primer ministro caretaker como Theresa Mey, ex premier.Si Boris Johnson se va hoy , el proceso para elegir un nuevo primer ministro no es necesariamente rápido.El líder en funciones normalmente continuaría mientras se lleva a cabo una elección para elegir a su sucesor. Por lo que Boris Johnson podría permanecer en el cargo durante meses.Si se toma en cuenta la historia, el proceso toma un par de meses. Con Theresa May y Andrea Leadsom, la contienda por el liderazgo partidario fue más corta porque Andrea Leadsom se retiró. Pero con la elección de Boris Johnson hubo alrededor de 10 candidatos diferentes y tomó un tiempo bastante largo.La búsqueda de un líder puede tomar un par de meses mientras el primer ministro anterior permanece en el cargo o se nomina, ante el escándalo Boris, un premier reemplazante decidido por la reina.Si sucediera algo diferente, si Boris Johnson decidiera que no quiere permanecer en el cargo, entonces la Reina tendría que nombrar a otra persona para ser primer ministro. La convención es que el primer ministro se quede.