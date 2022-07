Uruguay detuvo a un buque chino después de perseguirlo durante horas

La Armada Nacional uruguaya capturó a un buque chino por presunta pesca ilegal en aguas jurisdiccionales. Esto se dio en el marco de un operativo de control a través del ROU 23 Maldonado, un navío de la Armada.



Según se informó en un comunicado, el Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota (COT) detectó el viernes varias embarcaciones navegando en zona económica exclusiva de Uruguay que estaban “aparentemente realizando pesca ilegal en estas aguas”.



A raíz de eso, la aeronave B-200 T de la Aviación Naval realizó un “vuelo de reconocimiento” y detectó dos buques poteros, aquellos utilizados para la pesca de calamar. Se encontraban al sureste de Punta del Este, a 150 millas naúticas.



La aeronave hizo un registro fotográfico durante el día y detectó “artes de pesca desplegadas y en la noche, las luces utilizadas para la pesca encendidas, en presunta actividad delictiva”.



Con ese registro, el sábado zarpó hacia la zona el ROU 23; llegó al día siguiente y encontró a una embarcación con bandera china de nombre Lu Rong Yuan Yu 606.



Tras recibir el aviso de que iban a ser abordados para realizar una inspección, el barco pesquero se dio a la fuga. Eso desató una persecución que “llevó toda la noche del domingo, finalizando en horas de la mañana del lunes, cuando finalmente accedieron a ser abordados”.



“Luego de aproximarse, una dotación de visita e inspecciones realizó una comprobación de la embarcación, confirmando que efectivamente tenían elementos de pesca, pero no tenían carga en sus bodegas”, agrega el comunicado.



La embarcación está siendo trasladada hacia el Puerto de Montevideo y se prevé que arribe este martes. En tanto, la nave ROU 23 Maldonado arribó esta madrugrada y el ministro de Defensa Javier García se hizo presente.



“Estuvimos en el puerto de Montevideo recibiendo al ROU 23 Maldonado, que capturó un pesquero chino, por aparente pesca ilegal en nuestras aguas. Saludamos y agradecimos a los efectivos que realizaron el operativo”, tuiteó García sobre las 5 de la mañana.



“Tenemos un gran equipo humano y grandes profesionales, muy jóvenes todos ellos, que cumplieron con una tarea esencial de cualquier estado nación, que es hacer cumplir su soberanía y la ley; y defender su territorio para que sus recursos no sean robados”, declaró el ministro a No está todo dicho (Radio Monte Carlo).



La pesca ilegal es una problemática que representa una gran amenaza al medio marino. El Atlántico Sur, en tanto, es la tercera área geográfica de mayor explotación pesquera del mundo según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).



En un artículo de la ONG Oceanosanos se explica que, desde 1992, “el Puerto de Montevideo opera como puerto libre, lo cual se entiende como espacios aduaneros portuarios en los que rigen regímenes fiscales y aduaneros especiales, incluyendo la libre circulación de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales”. Por este motivo, se ha transformado en una base para flotas extranjeras —y en gran cantidad de procedencia China— que pescan en el atlántico.