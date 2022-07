WhatsApp trabaja para lanzar una nueva función: de qué se trata

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, arreglará su mayor problema de privacidad: los usuarios podrán ocultar que están línea. Llega una de las herramientas más esperadas desde que la app de Meta comenzó con sus actualizaciones.



Actualmente cualquier persona puede ver si estás conectado a WhatsApp y dentro del sistema de privacidad se puede elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados, que tienen una duración de 24 horas.



La eliminación del estado en línea, según informa el medio especializado en WhatsApp Wabetainfo, es una herramienta que está aún en desarrollo, e incluso todavía no se encuentra disponible en las versiones beta, es decir, las instancias de prueba.



Hay muchos motivos por los cuales los diferentes usuarios pretenden utilizar el modo sigiloso: algunos, por ejemplo, no quieren ser molestados o acosados por otra personas.



Cómo ocultar si estás online en WhatsApp

Según la futura versión beta que se desarrollará en iOS, será posible configurar quién puede ver cuando estamos en WhatsApp, con diferentes opciones a elección: "Todos" y "Igual que visto por última vez". Por ejemplo, si elige "Mis contactos" para "Visto por última vez" y "Igual que visto por última vez" para "en línea", significa que las personas que no son contactos no podrán ver cuando está en línea.



Todas las aplicaciones de mensajería instantánea ya habían permitido esta función hace rato, algo que WhatsApp evitaba desde hacer más de 13 años cuando se dio a conocer en sociedad. Resta definir si WhatsApp anunciará la fecha de lanzamiento de la función tan esperada.