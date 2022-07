Aerolínea sobrevendió un vuelo y le dio U$S 10.000 a pasajeros que no viajaron

Una aerolínea estadounidense ofreció 10.000 dólares a los pasajeros de un vuelo nacional que había sobrevendido para que cambiaran su pasaje en medio de la ola de retrasos y cancelaciones que vive el país.



Es habitual que en Estados Unidos se sobrevendan vuelos de cabotaje, sobre todo en los de las aerolíneas de bajo costo, que suelen informar del estado del vuelo al momento del embarque y busca voluntarios dispuestos cambiar su billete por el siguiente sin ningún costo o con alguna ventaja, como un vuelo gratuito.



Según el relato de una pasajera del vuelo que unía Mineápolis con Alaska de Delta Airlines, la aerolínea buscó ocho voluntarios a los que ofreció 10.000 dólares "en efectivo" individualmente a cambio de no ocupar sus asientos, llegando a decir por el altavoz: "Si tienen Apple Pay, incluso recibirán el dinero ahora mismo".



Ante esto, el The New York Post confirmó con Delta que sus empleados tienen "autoridad para ofrecer compensaciones" a cambio de sus billetes cuando hay sobreventa.



Delta recientemente anunció que ofrecía cambios en los vuelos sin costo adicional de cara al fin de semana largo del 4 de julio, festivo nacional de Estados Unidos, después de una ola de cancelaciones y retrasos debido a la falta de personal en las aerolíneas y los aeropuertos desde finales de mayo.