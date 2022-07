Murió Technoblade, youtuber de 23 años seguido por millones de niños y jóvenes

Technoblade, el popular youtuber del videojuego Minecraft, murió a los 23 años, según confirmó su familia en un emotivo video que subió a la plataforma.La familia del conocido youtuber decidió confirmar la muerte con un video titulado "Hasta luego, nerds". En el video, el padre del youtuber se presenta y avisa que su hijo escribió un mensaje y le pidió que se lo lea a sus seguidores.

Technoblade has passed away after his battle with cancer, his father delivered a final message on his behalf today.



May he rest in peace. pic.twitter.com/z2dL5xzjvB — Jake Lucky (@JakeSucky) July 1, 2022

"Hola a todos, acá Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto. Tengamos una última conversación. Mi nombre real es Alex", comienza el mensaje."Gracias a todos por apoyar mis contenidos a lo largo de los años. Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría ser Technoblade cada una de esas veces. Fueron los años más felices de mi vida", agrega.Según cuenta el padre en el video, Technoblade estuvo durante un par de meses pensando en grabar un último video. Pero su estado le impedía concretarlo, e incluso las condiciones no eran las mejores para que pudiera siquiera escribir lo que quería decir."Eventualmente, dijo que lo iba a escribir y que me iba a pedir a mí que lo leyera. Pero le estaba costando mucho. En un momento, me arrodillé junto a su cama y le dije: Alex, no tenés que hacer nada más. Has hecho tanto por tantas personas, millones de personas. Ya puedes descansar. Pero si quieres escribir un último video, se que estás esperando que las cosas estén un poco mejor. Bueno, no esperes, las cosas no van a mejorar", cuenta el padre en el video.Después de escribir ese último texto para el video de despedida, Technoblade vivió sólo ocho horas más."Todos nos dijimos adiós. él era el niño más increíble. Extraño a Technoblade. Gracias a todos ustedes por todo. Ustedes significaban mucho para él", concluye el padre del joven.Technoblade, como se hacía llamar en YouTube, tenía más de 10 millones de seguidores, la mayoría chicos y jóvenes que lamentaron su partida.