Advierten sobre nueva cepa del Covid-19 y alertan que es la “peor versión”

1-La biología de la subvariante BA.5

2-La situación actual en el mundo

3-Cómo protegerse frente a Ómicron BA.5

Ómicron desde noviembre pasado ha sido la variante de preocupación del coronavirus que predomina en el mundo. Desde entonces, fueron cambiando los sublinajes de Ómicron que van circulando y siguen impulsando la pandemia. Según el investigador, una de las subvariantes que ahora está aumentando su frecuencia en el mundo,A nivel mundial, los sublinajes de la variante Ómicron del coronavirus, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).La circulación de la subvariante BA.5 -según el doctor Topol- llevó “”. Es decir, que esadada por la infección previa o por la inmunización y afectar a las personas.“Se podría decir que no es tan mala porque no ha habido uncomo se observó” con otro sublinaje de Ómicron.Hay muchas maneras de hacerse una idea de lo distinta que es la BA.5 en comparación con las variantes anteriores y la familia Ómicron.El sistema inmune del organismo humano tendría un menor reconocimiento y respuesta a la proteína de la espiga cuandoEn cuanto al tema de la aptitud, cabe destacar la ventaja de crecimiento de la BA.5 en relación con la BA.2 y la BA.2.12.1, como ha analizado recientemente la agencia sanitaria del Reino Unido (UKHSA). Es decir, que la subvariante BA.5 es bastante distinta y muy apta, lo que representa una marcada diferencia con respecto a todas las variantes anteriores.“Se plantea la cuestión de si la BA.5 es más virulenta o patógena, capaz de inducir una peor enfermedad.peor en el modelo del hámster sirio y se propagaron más eficazmente en los cultivos de células pulmonares”, comentó Topol.Con respecto a la inmunización, Topol señaló que con el alcance de la evasión inmunitaria de la subvariante BA.5 y las recientes tendencias de disminución de la eficacia de la vacuna frente a la enfermedad grave “”., donde se convirtió rápidamente en dominante, y actualmente tiene ese efecto, en grado variable, en muchos países europeos e Israel.”, escribió en su newsletter personal.Pero no son sólo estos países los que están viendo el aumento de BA.4 y BA.5: es en todo el mundo y ha ocurrido muy rápidamente. Y el número de casos que está aumentando se ve en ambos hemisferios., según el doctor Topol.Obviamente, las medidas de mitigación no farmacológicas que, pero la fatiga pandémica ha llevado a un nivel muy bajo de adopción.(publicada previamente por los investigadores de Israel en múltiples estudios observacionales). Esto supone una reducción del 99% de la mortalidad con 4 vacunas frente al 86% con 3 vacunas., es, si un refuerzo dirigido a la subvariante BA.1, ayudará cuando esa variante ya no esté en circulación, y. Y no cabe duda de que habrá más variantes problemáticas por delante, ya sean más de la familia Omicron o de un linaje totalmente nuevo”, advirtió el experto.¿Debemos esperar a un refuerzo de BA.5? “Eso llevará meses, y hay que tener en cuenta quey producción de las vacunas originales en 10 meses durante 2020″, sostuvo Topol. Fuente: (Infobae)