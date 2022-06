Casos de Covid-19 aumentaron casi un 25% durante una semana en Sudamérica

Los casos de Covid-19 aumentaron casi un 25% en Sudamérica esta semana, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la vez que urgió a los países a vacunar a la población y a no relajar las medidas para evitar los contagios."En Sudamérica ha habido un aumento significativo en la incidencia de Covid-19, con casi medio millón de nuevos casos informados durante la última semana, un incremento del 24,6% en comparación con la semana anterior", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una rueda de prensa virtual.Y agregó que el mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú.Las infecciones subieron sin embargo en todo el continente, con más de 1,3 millones de nuevos casos, un alza de 13,9% con relación a la semana anterior."Estas cifras sirven como un claro recordatorio de que demasiadas personas siguen siendo vulnerables", subrayó Etienne, e instó a acelerar el ritmo de la vacunación para proteger a los que pueden sufrir las peores consecuencias del virus, como los ancianos."No podemos ignorar que todavía tenemos 224 millones de personas en nuestra región que no han recibido una sola dosis de vacunas contra el covid-19", enfatizó.Aunque 17 países americanos superaron la meta de vacunar al 70% de su población, y 40 países inmunizaron a más del 40%, todavía quedan once países que no alcanzaron el primer objetivo del 40%, de acuerdo con datos de la OPS.Etienne insistió también en la necesidad de seguir usando mascarillas en espacios interiores, y de mantener un distanciamiento social.