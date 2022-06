Las bajas temperaturas congelaron el mar en el fiordo de Tortel, al sur de Chile

? Se congeló la bahía de #CaletaTortel (provincia de #CapitánPrat) en el sur de #Aysén #Chile producto del frío extremo por #OndaPolar



Funcionarios de @munitortel abren paso en las aguas congeladas.



Video @mauriciomnoz

, según reportó la agencia ANSA.A se vez, el meteorólogo Gonzalo Vásquez explicó al diarioque: "además,, agregó.Las nevadas obligaron al cierre de los pasos fronterizos y provocaron volcamientos de vehículos.Debido a que la Dirección Meteorológica de Chile no tiene estaciones en Tortel, fueron los propios habitantes los que reportaron la situación.El exalcalde de la localidad, Bernardo López,En tanto en la zona de la Araucanía, en la localidad de Lonquimay, las bajas temperaturas dejaron capas de nieve generando el aislamiento de más de 1.500 personas.Javier Díaz, doctor en oceanografía y biólogo marino de la Universidad de Magallanes, describió que ", por lo que necesita una temperatura más baja con respecto al agua dulce".. En este caso debemos considerar que no es mar abierto. Son canales que reciben bastante agua dulce, por lo que debe tener entre 1,5 a 2 por ciento de sal", detalló el investigador."La temperatura del mar tiende a perder el calor más lentamente que el aire, por lo que, lo usual es que el agua tenga una mayor temperatura. A este fenómeno se lo denomina Capacidad Calorífica del Agua", agregó.Por otro lado, ante la consulta de si, Díaz respondió que "no mayormente, porque los habitantes de estas aguas resisten este tipo de fenómenos. Además, hay organismos en movimiento constante, por lo que pueden cambiar de lugar. Esto no causa daños en la fauna marina", concluyó.Télam.