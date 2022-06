Aborto en EE.UU: Marcharán a embajadas para pedir dar marcha atrás con anulación

En 1973 Norma McCorvey, conocida en documentos judiciales como Jane Roe, presenta el caso contra Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, quien hizo cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer.



Por entonces la Corte Suprema norteamericana falló a favor de la legalidad del derecho de una mujer a tener un aborto bajo la Decimocuarta Enmienda a la Constitución. El Tribunal sostuvo que el derecho de una mujer al aborto se incluía en el derecho a la privacidad (reconocido en Griswold v. Connecticut) protegido por la Decimocuarta Enmienda. La decisión otorgó a la mujer el derecho de abortar durante la totalidad del embarazo y definió diferentes niveles de interés estatal para regular el aborto en el segundo y tercer trimestre.



El viernes 24 de junio de 2022, la Corte decide anular el caso, lo que significa que en adelante el derecho al aborto lo determinarán los estados, a menos que el Congreso actúe.Casi la mitad de los estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas para regular el procedimiento.



Por esta razón, se organiza un pañuelazo mundial para repudiar la derogación de esta sentencia y exigir aborto legal en los Estados Unidos. En Argentina se convoca una marcha a la embajada para este lunes 27 de junio a las 16.30.



Los participantes del caso histórico:



McCorvey: Residente de Texas que buscó realizarse un aborto. La ley de Texas prohibía los abortos excepto para salvar la vida de la madre embarazada. McCorvey estaba embarazada cuando se convirtió en la demandante principal del caso. Dio en adopción al bebé.



Desde entonces, McCorvey se ha presentado y ha cambiado de bando en el debate sobre el aborto. En 1997, McCorvey fundó Roe No More, una organización de alcance "provida" que se disolvió en 2008. McCorvey murió el 18 de febrero de 2017.



Wade: Fiscal de distrito del condado de Dallas de 1951 a 1987. McCorvey lo demandó porque hizo cumplir una ley que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Murió el 1 de marzo de 2001.



Sarah Weddington: Abogada de McCorvey.



Linda Coffee: Abogada de McCorvey.



Jay Floyd: Expuso el caso de Texas por primera vez.



Robert C. Flowers: Reorganizó el caso de Texas.