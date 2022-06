Buscó a la “Bruja Tita” para evitar su separación, no pagó y mataron a su hija

Portugal está conmocionada por el asesinato de Jessica Biscaia, una nena de tres años. En las últimas horas se conocieron mayores detalles de este crimen e involucra a una bruja llamada “Tita”.



Las investigaciones señalan que la pequeña pudo haber sido víctima de un secuestro y de torturas por una deuda de 400 euros que tenía su madre por los servicios de brujería.



La nena ingresó en un hospital con un paro cardíaco y los médicos no consiguieron salvarla. A su vez, la autopista reveló signos de torturas, como hematomas visibles por todo el cuerpo y cabellos arrancados.



Por este crimen, la policía detuvo a tres personas: Ana Cristina, una mujer de 52 años; su marido, de 58 años, y la hija de ambos, de 27 años. La pareja está acusada de homicidio calificado, secuestro y extorsión y su hija de denegación de auxilio por no denunciar ni avisar a urgencias.



Según un diario local, las investigaciones apuntan a que la madre de Jessica, habría acudido a Ana Cristina, conocida como “la bruja Tita” para que hiciera “un trabajo de brujería” y mantener la relación con el padrastro de la nena.



Sin embargo, al no abonar los 400 euros acordados, la mujer y su marido secuestraron a Jessica y la tuvieron retenida durante cinco días. Además de drogarla, la golpearon hasta que entró en un cuadro de agonía.



La situación de Jessica ya había sido investigada por la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes que archivó el caso a principios de junio por considerar que la niña estaba protegida en el seno familiar.