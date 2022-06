Derrumbe en Miami: se desconocen las causas del hecho y se analizan 20 hipótesis

A un año del derrumbe de la torre Surfside de Miami, en Florida, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, sus siglas en inglés) de Estados Unidos sigue adelante con la investigación sobre por qué se produjo el incidente en el que murieron 98 personas. Mientras tanto, las familias afectadas llegaron a un acuerdo para ser indemnizadas por un total de US$ 997 millones.



Las fotos y videos del derrumbe parcial de la lujosa Champlain Towers South de Surfside dieron la vuelta al mundo en junio de 2021, al igual que los testimonios de ocupantes que lograron escapar de los dos cuerpos del complejo. Entre las 98 víctimas fatales hubo seis argentinos que residían o estaban de viaje en Estados Unidos.



Desde entonces Judith Mitrani Reiser, codirectora de la investigación del NIST, y su equipo desarrollaron "más de dos docenas de hipótesis" que aún no lograron descartar porque "no existe un evento iniciador claro de por qué la estructura se mantuvo en pie y luego colapsó parcialmente después de 40 años", según consignó la agencia EFE.



Mitrani Reiser reconoció que la investigación es una de las "más difíciles y complejas" de su carrera por la edad de la estructura al momento del derrumbe parcial, ocurrido el 24 de junio de 2021, y por "el hecho de que no hay un evento inicial claro incluso después de un año de investigaciones".



Los primeros elementos de la investigación apuntaron a que la estructura del edificio parecía desgastada en algunos sectores.



Casi tres años antes de que se derrumbara el condominio frente al mar cerca de Miami, una empresa de ingeniería estimó que las reparaciones importantes que necesitaba el edificio costarían más de 9 millones de dólares, según los correos electrónicos recientemente publicados.



El correo electrónico de la firma Morabito Consultants fue parte de una serie de documentos publicados por la ciudad de Surfside, en el condado de Miami-Dade.



La publicación de la estimación de costos de 2018 siguió a la publicación de otro documento de la empresa que mostraba que la plataforma de la piscina de la planta baja del edificio descansaba sobre una losa de concreto que tenía "daños estructurales importantes" y necesitaba una reparación exhaustiva.



Las autoridades demolieron el resto del edificio el 4 de julio de 2021 al considerar que su inestabilidad ponía en peligro a los equipos de búsqueda y rescate.



Para ese entonces el equipo del NIST ya había recogido suficientes pruebas para su investigación, y las pesquisas se realizarán sobre esos elementos.



Mitrani Reiser espera que la parte "más intensa" haya concluido a fines de septiembre de 2023, pero el informe final y las recomendaciones de NIST se darán a conocer en 2024.



En mayo de este año familiares y víctimas del derrumbe en Miami llegaron a un acuerdo con las aseguradoras por las indemnizaciones, incluida la de una constructora que habría impactado los cimientos del edificio por haber generado vibraciones mientras trabajaban en el terreno adyacente.