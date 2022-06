Por error le depositaron 200.000 dólares, renunció a su trabajo y desapareció

Un exempleado de una fábrica de alimentos de Chile se convirtió en el tema de conversación en el país vecino. Al hombre le depositaron 200.000 dólares por error, renunció al trabajo y ahora es intensamente buscado por la Policía.



Según informaron medios locales, el trabajador recibió una transferencia de casi 40 millones de pesos argentinos (281 millones de pesos chilenos) y se fugó con el dinero. La empresa le inició acciones legales por “apropiación indebida”.



El error fue del área de Recursos Humanos del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial). El hecho ocurrió el 30 de mayo y el exempleado fue notificado de la equivocación, por lo que se comprometió a ir al banco al día siguiente para generar un vale en nombre de la empresa y así devolver la plata.



Sin embargo, al otro día no apareció en el banco. Lo llamaron cientos de veces hasta que contesto y comentó que se había quedado dormido. Desde ese momento no hubo más respuestas de su parte, hasta que un abogado se presentó en la compañía y contó que su cliente no estaba convencido de devolver la plata porque el error no era suyo.



También a través de su defensor, el hombre entregó una carta de renuncia voluntaria y desapareció. Los directivos de la empresa se indignaron y lo denunciaron por "apropiación indebida".