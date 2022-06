Presidente electo de Colombia: “llegó el Gobierno de la esperanza para todos”

Internacionales Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, aseveró este domingo que su nuevo Gobierno se basará en el diálogo y en la construcción de un país con justicia social basado en la diversidad y pluralidad.Al mismo tiempo, el presidente electo insistió en la construcción de un país basado en la reconciliación, "no es un cambio para vengarnos ni construir más odio, nuestros padres y abuelos no enseñaron que significa el odio en la historia de Colombia, el cambio consiste en dejar el odio atrás, los sectarismos", agregó."El cambio significa la bienvenida a las esperanzas, la posibilidad de un futuro, abrir las oportunidades para todos los colombianos para las esperanzas, que esa esperanza pueda llenar todo el territorio nacional, significa que llegó el Gobierno de la esperanza", sentenció Petro.Aludiendo a las detenciones a manifestantes, Petro pidió al fiscal general hacer los trámites para su posterior excarcelación, "no tendría razón el cambio, la esperanza este esfuerzo mayúsculo que sintetiza en las urnas, un gobierno de la vida si no llevábamos la sociedad colombiana a la paz", añadió."Le solicito a la procuradora general que restituya en sus puestos a los alcaldes, ya no es el momento de los odios, este Gobierno que inicia el 7 de agosto, es un gobierno de la vida, que quiere construir a Colombia pomo una potencia mundial de la vida, que si queremos sinterizar en tres frases en qué consiste, diría: la paz, la justicia social, y la justicia ambiental", instó el presidente electo.Asimismo, Petro instó a los votantes de Rodolfo Hernández a sumarse al nuevo proyecto por la construcción de una Colombia en paz, "el objetivo central que significa poder hacer la paz, que los diez millones de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este Gobierno", puntualizó.El presidente electo pidió a líderes sociales a construir una agenda común, "necesitamos un diálogo regional que nos permita mirar el conflicto en su especificidad histórica, regional, en esos diálogos regionales, debe llegar la diversidad de Colombia, con mayoría de campesinos, indígenas y mujeres, para poder construir las reformas que necesita Colombia", sentenció."El gran acuerdo es para construir la paz, y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente, que la sociedad colombiana tenga oportunidad, que alguien como yo o como Francia Márquez pueda ser vicepresidente", aseveró Petro, quien también acotó que el diálogo nacional será la base de su Gobierno.Además, Petro aseveró que desarrollará una economía productiva que genera empleo y potencie el desarrollo del país, "nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos sino porque debemos acabar el feudalismo en Colombia", agregó."Si queremos redistribuir, tenemos que producir en el campo, la industria, sobre la base del conocimiento que es lo que produce en el Siglo XXI, producir regulador que no se afecte la naturaleza, el agua, el páramo, respaldando la naturaleza que significa la justicia ambiental", expresó Gustavo Petro.El nuevo jefe de Estado aseveró que se posicionará a Colombia como bandera en la lucha contra el cambio climático, "la ciencia nos ha dicho que podemos perecer en corto plazo, que el proceso de consumo desaforado está punto de acabar con las bases mismas de la naturaleza. Si la ciencia nos dice esto toca actuar ya", indicó. Fuente: (Telesur)