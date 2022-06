Unicef informó que hubo 37 millones de niños desplazados en 2021

Cerca de 37 millones de niños se vieron desplazados hasta finales de 2021 en todo el mundo, el mayor número registrado desde la II Guerra Mundial, aseguró hoy Unicef y reclamó el refuerzo de la protección y el acceso a los servicios básicos para menores refugiados, migrantes y desalojados.



Sin embargo, estos datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) no incluyen a los más de 2 millones de menores que huyeron de Ucrania desde finales de febrero a raíz de la invasión rusa, ni los 3 de millones de desplazados a nivel interno.



Tampoco incluye a los menores desplazados por desajustes del clima y los desastres naturales, alertó el organismo de la ONU en un informe difundido hoy.



Si se desglosan los datos de 2021, unos 13,7 millones eran refugiados y solicitantes de asilo y cerca de 22,8 millones desplazados internos por conflictos, violencia y otras crisis. En total, 2,2 millones más que el año anterior.



"No podemos ignorar la evidencia: el número de niños que han sido desplazados por conflictos y crisis está creciendo rápidamente y es nuestra responsabilidad llegar a ellos", precisó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, informó la agencia de noticias AFP.



Russell instó a los gobiernos a prevenir este tipo de situaciones y "garantizar", cuando ocurren, "su acceso a la educación, la protección y otros servicios críticos que apoyan su bienestar y desarrollo ahora y en el futuro".



Los menores representan el 28% de las víctimas de tráfico a nivel mundial.



Para Unicef los menores y sus familias no son solo víctimas de las "crisis en cascada" que van desde Afganistán, pasando por la República Democrática del Congo o Yemen, sino de eventos climáticos extremos, como la sequía en el Cuerno de África y el Sahel o las inundaciones en Bangladesh, India y Sudáfrica.



En total, los desplazamientos de menores por los desastres naturales se elevaron el año pasado a 7,3 millones.



La población refugiada en el mundo se ha más que duplicado en la pasada década, y casi la mitad son menores.



Más de un tercio de los menores desplazados viven en el África subsahariana, un cuarto en Europa y Asia Central, y el 13%, es decir 1,4 millones, en Medio Oriente y el Norte de África.



Apenas la mitad de los niños refugiados van a la escuela y menos de un cuarto de los adolescentes van a la secundaria.