¿Basura en Marte?: la contaminación humana ya hizo pie en el planeta rojo

El hecho fue inesperado: mientras buscaba indicios de vida microbiana marciana en el pasado, el rover Perseverance de la NASA detectó recientemente restos de aterrizaje atrapados en una roca irregular. Se trata de material térmico que la agencia espacial usó para proteger la nave espacial Perseverance de las temperaturas extremas, mientras viajaba a Marte y caía en picado a través de la atmósfera marciana.



“Mi equipo ha visto algo inesperado: es un trozo de manta térmica que creen que puede provenir de mi etapa de descenso, el jet pack propulsado por cohetes que me dejó el día del aterrizaje en 2021″, tuiteó la NASA desde el rover Perseverance este miércoles



Entonces, apareció la pregunta obligada: ¿cómo los escombros en forma de lámina llegaron a esta región en el cráter Jezero de Marte, a unos dos kilómetros de donde el tren de aterrizaje se estrelló en el desierto marciano?



Otro interrogante, se sucedió de inmediato por la agencia espacial: ¿esta pieza aterrizó aquí después de eso, o fue arrastrada por el viento?



El rover Perseverance aterrizó en Marte en febrero de 2021. En su camino hacia abajo, la nave espacial que sostenía al rover arrojó una variedad de instrumentos y objetos, incluido un escudo térmico, un paracaídas supersónico y una grúa aérea impulsada por un cohete que bajó el rover a el terreno. No es de extrañar que el rover ahora haya tropezado con más escombros al aterrizar.



El Perseverance no tiene mucho tiempo para ver la basura. Ahora está entrando en la plenitud de su misión mientras explora el delta de un río seco en el cráter Jezero. Hace unos 3 mil millones de años, los científicos planetarios de la NASA sospechan que esta área estaba llena de agua. “Este delta es una de las mejores ubicaciones en Marte para que el rover busque signos de vida microscópica en el pasado”, dijo la NASA.

Más de 15 meses después de aterrizar en el cráter Jezero en Marte, el rover Perseverance de la NASA lleva adelante la búsqueda de vida antigua. El 28 de mayo, colocó un parche circular de 5 centímetros de ancho en una roca en la base de lo que alguna vez fue el delta de un río en el cráter. Este delta se formó hace miles de millones de años, cuando un río desaparecido hace mucho tiempo depositó capas de sedimentos en Jezero, y es la razón principal por la que la NASA envió el rover allí. En la Tierra, los sedimentos de los ríos suelen estar llenos de vida.



Las imágenes de la mancha recién molida muestran pequeños granos de sedimento, que los científicos esperan que contengan restos químicos u otros rastros de vida. “‘Ver un mundo en un grano de arena’ del poeta William Blake me viene a la mente”, escribió Sanjeev Gupta, geólogo planetario del Imperial College London, en Twitter.



El rover pasará los próximos meses explorando el delta de Jezero, mientras los científicos de la misión deciden dónde quieren perforar y extraer muestras de rocas. La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) planean recuperar esas muestras y llevarlas de regreso a la Tierra para su estudio, no antes de 2033, en el primer regreso de muestras de Marte, se adviertió en un artículo reciente publicado en la revista científica Nature.



Perseverance aterrizó en febrero de 2021, a varios kilómetros del borde del delta. Pasó muchos de sus primeros meses explorando el suelo del cráter, que inesperadamente está hecho de rocas ígneas, un tipo que se forma cuando los materiales fundidos se enfrían. Ese fue un premio gordo científico porque los científicos pueden fechar las rocas ígneas sobre la base de la descomposición radiactiva de sus elementos químicos. Pero muchos investigadores han estado interesados en que Perseverance llegue al delta, cuyos sedimentos de grano fino tienen la mejor oportunidad de albergar evidencia de vida marciana.



El rover finalmente llegó a la base del delta en abril. Pronto detectó rocas grises de capas delgadas llamadas lutitas, que podrían haberse formado a partir de sedimentos depositados por un río o lago lento. También encontró areniscas con granos gruesos, que podrían haberse formado en un río caudaloso. Estos tipos de roca son objetivos excelentes para estudiar una variedad de entornos marcianos donde la vida podría haber prosperado, según Katie Stack Morgan, científica adjunta del proyecto Perseverance en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) en Pasadena, California, el 17 de mayo durante la parte en línea de la Conferencia de Ciencias de Astrobiología de 202Luego, los ingenieros de la misión alejaron a Perseverance de esta región, llamada Enchanted Lake, y la dirigieron hacia otra área conocida como Hawksbill Gap, donde está trabajando actualmente. El parche recién desgastado se hizo con arenisca en una de las capas rocosas más bajas del delta, lo que significa que es una de las rocas más antiguas formadas por el antiguo río de Jezero y, por lo tanto, un excelente lugar para buscar señales de vida antigua.



