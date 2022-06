Beijing advirtió que está en una “carrera contra el tiempo” para contener covid

Las autoridades de la capital China advirtieron este martes que ha habido un aumento en los casos de COVID-19 y que la ciudad de 22 millones de personas estaba en una “carrera contra el tiempo” para enfrentarse a su brote más grave desde que comenzó la pandemia.



El brote significa que millones de personas se enfrentan a pruebas obligatorias y miles están bajo confinamientos selectivos, pocos días después de que la ciudad comenzara a levantar las aceras generalizadas que habían durado más de un mes para hacer frente a un brote más amplio desde finales de abril.



Las autoridades anunciaron el fin de semana un brote “feroz” de COVID vinculado al Heaven Supermarket Bar, que acababa de reabrir después de que se aliviaran las restricciones del coronavirus la semana pasada.



El brote de al menos 287 casos ha suscitado nuevas preocupaciones sobre las perspectivas de la segunda economía. China se está recuperando de un confinamiento de dos meses en la ciudad de Shanghái que había suscitado preocupaciones sobre las cadenas de suministro mundiales.



“Deberíamos hacer todo lo posible, competir contra el tiempo”, dijo He Lijian, portavoz del gobierno municipal de Beijing, en una conferencia de prensa, refiriéndose a los esfuerzos para contener el brote.



Beber y cenar en la mayoría de los establecimientos de Beijing solo se reanudó el 6 de junio, después de más de un mes de medidas como solo comidas para llevar y trabajar desde casa, junto con el cierre de centros comerciales y tramos del sistema de transporte.



Las autoridades se han abstenido de restaurar la más dura de las restricciones anteriores, pero se han identificado a unos 10.000 contactos cercanos de los clientes del bar y se han bloqueado sus edificios residenciales.



Chaoyang, el distrito más grande de la ciudad en el que se encuentra el bar, comenzó una campaña de pruebas masivas de tres días el lunes para sus aproximadamente 3,5 millones de residentes. Las autoridades han dicho que las personas infectadas en el último aumento de casos viven o trabajan en 14 de los 16 distritos de la capital.



La policía ha iniciado una investigación penal sobre la persona a cargo del colegio de abogados por sospecha de interferencia en la prevención de epidemias, dijo Pan Xuhong, subdirector de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad, en la conferencia de prensa.



Pan dijo que otras tres personas, dos de las cuales habían visitado el bar y la otra un estrecho contacto con los clientes del bar, habían sido sometidas a investigación penal después de que insistieran en salir a pesar de que se les ordenara aislarse en casa.



Más tarde se confirmó que los tres habían sido infectados, lo que resultó en que docenas de personas fueran puestas en cuarentena en instalaciones centralizadas y más de 2.000 bajo otras medidas de COVID, dijo Pan.



La licencia comercial del bar ha sido revocada después de que los funcionarios descubrieran que no cumplía con las reglas, incluida la verificación de la temperatura de los clientes y los resultados de las pruebas de COVID, o asegurarse de que los clientes escaneen un código de salud digital, dijo el martes el regulador del mercado en el distrito de Chaoyang.



Más temprano ese mismo día, el Beijing Daily, respaldado por el estado, dijo que un equipo de funcionarios trabajaría para investigar y tratar con el Heaven Supermarket Bar “rápida, estricta y seriamente”. Todos los bares, discotecas, lugares de karaoke, cibercafés y otros lugares de entretenimiento de la ciudad estaban siendo inspeccionados, dijo el periódico.



El documento ha apuntado repetidamente con el dedo a un individuo, apodado Paciente n.o 1.991 por desencadenar el brote. El comportamiento descuidado había convertido a la persona no identificada en el “propagador” del brote.



Las autoridades de Beijing dicen que la persona no se hizo una prueba de COVID entre el 26 de mayo y el 8 de junio, a pesar de visitar varios restaurantes, bares y lugares concurridos en ese momento. El paciente desarrolló fiebre en la noche del 8 de junio, dos días después de una visita al Heaven Supermarket Bar. Pero a pesar de la fiebre, la persona regresó al bar a primera hora del 9 de junio, el mismo día en que se descurbrió que un puñado de otros clientes del bar estaban infectados.