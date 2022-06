Elecciones legislativas en Francia: empate entre el oficialismo y la izquierda

La primera vuelta de las elecciones legislativas que se realizó hoy marcó un fuerte revés al presidente francés, Emmanuel Macron, cuya alianza centrista empató con el frente de izquierdas y podría perder su mayoría absoluta en el balotaje del 19 de junio.La alianza Juntos de Macron lograría entre un 25% y un 25,8% de votos, mientras que la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) cosecharía de 25% a 26,2%, según los institutos de opinión tras el cierre de las urnas, en donde un elemento determinante fue el ausentismo, que rondó el 53%"Es una advertencia muy seria para Macron, son 7 puntos menos que en 2017 y la mayoría (absoluta) no se da por hecho", dijo el politólogo Brice Teinturier en la cadena France 2, para quien los franceses buscaron "reequilibrar" la presidencial, según cita la agencia AFP.Los comicios son claves para el mandatario reelecto el 24 de abril y que necesita una mayoría absoluta para poder aplicar sin problemas su programa de corte liberal, como el retraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años.Pero luego de esa victoria frente a la ultraderechista Marine Le Pen, los principales partidos de izquierda -ecologistas, comunistas, socialistas y Francia Insumisa (izquierda radical)- decidieron por primera vez en 25 años concurrir en un frente unido, liderado por Jean-Luc Mélenchon.Para la izquierda, el presidente fue reelegido en abril no por su programa, sino porque los franceses le votaron para evitar la llegada al poder de la extrema derecha."El partido presidencial está derrotado", afirmó este domingo Mélenchon, quien llamó a la movilización en el balotaje.Este veterano político de 70 años, que se quedó a las puertas del balotaje de la presidencial con casi un 22% de votos, presentó estos comicios como una "tercera vuelta" y busca convertirse en "primer ministro", algo difícil sin mayoría."Al final de esta primera vuelta, la Nupes ha ganado. Estará presente en más de 500 circunscripciones en la segunda vuelta", destacó Mélenchon. "Por primera vez en la V República, un presidente recién elegido no logra obtener la mayoría en las elecciones legislativas inmediatamente posteriores", subrayó, y destacó que este resultado demuestra que este acuerdo de las fuerzas de izquierda está "listo para gobernar"."La Nupes ha superado magistralmente su primer desafío", subrayó. El dirigente de La Francia Insumisa, principal formación de la Nupes, ha aprovechado para fijar ya el objetivo en la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo. "Hago un llamado a nuestro pueblo a que se levante el próximo domingo para rechazar definitivamente los proyectos desastrosos de la mayoría del señor Macron", alentó. "Salgan con sus papeletas para abrir de par en par las puertas del futuro por la que tantas generaciones anteriores a la nuestra se han movilizado", ha remachado.Las encuestas apuntan a que Nupes ha logrado un 25,7 o un 25,8 por ciento de los votos, ligeramente por delante de la coalición Juntos, que incluye a La República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron (25 por ciento). Estos resultados dificultan la formación de un gobierno en particular si es con Mélenchon a la cabeza, dado que sería difícil lograr una mayoría estable, pero tampoco es una buena perspectiva para Macron, quien tendrá que pactar si quiere controlar la Asamblea Nacional.El sistema electoral francés es complicado para hacer proyecciones claras de los resultados, coinciden todos los análisis. Los electores deben escoger al diputado de su circunscripción -577 en total-, mediante una sistema mayoritario uninominal a dos vueltas.Sin embargo, según los institutos de opinión, tras el balotaje del 19 de junio, las fuerzas que apoyan al presidente lograrían entre 260 y 310 escaños, seguidas de la Nupes, con entre 150 y 220 bancas. La mayoría absoluta se sitúa en 289 diputados, es decir que Macron no tiene cerradas las posibilidades, pero también puede quedar por debajo de ese número."Somos la única fuerza política en capacidad de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional (...) tenemos una semana para convencer", aseguró la primera ministra Elisabeth Borne, citada por la agencia Europa Press, que pidió una mayoría "fuerte y clara" para el oficialismo.La movilización es un factor determinante para el equilibrio final de fuerzas, máxime cuando los votantes de izquierda radical y de extrema derecha son más proclives a abstenerse. La abstención se situó alrededor del 52%, según las estimaciones.El balotaje del próximo domingo mostrará si los franceses otorgan su confianza total a Macron, mayoría propia, o si lo obligan a negociar con una mayoría relativa o si le imponen una "cohabitación".En el último caso, "él ya no fijaría la política de la nación, sino la mayoría de la Asamblea y el primer ministro que salga de ella", explicó Dominique Rousseau, profesor de Derecho de la universidad Panthéon-Sorbonne.