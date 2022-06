El Papa pidió que no se "enfríe" la "preocupación" por el pueblo ucraniano

El Papa Francisco pidió que no se "enfríe" la "preocupación" por las personas afectadas por la guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero con la invasión rusa, al tiempo que llamó a rezar y luchar por la paz en el país europeo.



"Está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucraniana, afligida por la guerra", dijo el pontífice tras rezar la oración del Regina Caeli desde el Vaticano.



En ese marco, el Papa pidió "que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esa gente golpeada".



"Por favor no nos habituemos a esta trágica realidad, tengámosla siempre en el corazón. Rezamos y luchamos por la paz", sostuvo luego Jorge Bergoglio.



El pasado fin de semana, el Papa había pedido a dirigentes de todo el mundo que encuentren "soluciones concretas" para el conflicto antes de que se lleve "a la humanidad a la ruina" a causa de la guerra.



El viernes recibió en el Vaticano a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la guerra en Ucrania como eje central y la urgencia por evitar una crisis global de alimentos producto del conflicto.



Al inicio de esta semana Francisco renovó su deseo de viajar a Ucrania, aunque aclaró que está esperando el "momento adecuado" para hacerlo, durante un encuentro con refugiados en el Vaticano.



"Me gustaría ir a Ucrania, pero debo esperar el momento adecuado", respondió el Papa a un niño ucraniano refugiado que le preguntó cuándo iba a ir a Kiev.



Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero pasado, Francisco hizo varios llamados para detener las hostilidades y envió a representantes del Vaticano para mostrar su cercanía con el pueblo ucraniano.