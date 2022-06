La NASA crea nuevo equipo para estudiar avistajes de objetos no identificados

¿Qué es UAPS?

Los avistajes de ovnis, en aumento

Mientras prepara su regreso a la Luna y proyecta un futuro viaje a Marte, la NASA creó un equipo para el estudio de los objetos voladores que aparecen en el cielo y cuyo origen no puede ser explicado, al menos en primera instancia. La agencia espacial de EE.UU. informó en un comunicado que en este momento se encuentra reuniendo a los especialistas que integrarán el grupo de investigación de los objetos que ahora denominan con las siglas UAPS.En lugar del tradicional modo de llamar a los objetos voladores no identificados, UFOS en inglés y OVNIS en nuestro idioma, la NASA propone el uso de UAPS, siglas de “unidentified aerial phenomena”, en español “fenómenos aéreos no identificados”.Con ese cambio (aunque sea desde el léxico) procuran señalar que los objetos no identificados que en ocasiones aparecen en el cielo no son necesariamente de origen extraterrestre. Tal como nota el sitio Engadget, la NASA busca recopilar datos y avanzar hacia una comprensión científica de los UAPS.La agencia explicó que su nuevo plan no debe vincularse al mero ánimo de descubrir vida extraterrestre. En ese orden, notaron las motivaciones prácticas de esta movida: amén de su origen, los objetos voladores cuyo origen es desconocido representan una amenaza para la seguridad de los vuelos y de la seguridad de los países.“El número limitado de observaciones de UAP dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos. Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea. Establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar tales fenómenos, lo que se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves”, dijeron desde la NASA.El equipo estará dirigido por el astrofísico David Spergel de la Fundación Simons junto a Daniel Evans de la NASA, el administrador de la investigación en la Dirección de Misión Científica. El estudio se completará en nueve meses, emprendido por un grupo compuesto por expertos en ciencia, aeronáutica y análisis de datos, entre otras disciplinas.“Todos los datos de la NASA están disponibles para el público, nos tomamos esa obligación en serio, y los hacemos fácilmente accesibles para que cualquiera los vea o los estudie”, dijo Evans en un comunicado.Siguiendo a la fuente, funcionarios del Pentágono de EE.UU. notaron recientemente que los informes de avistajes de objetos voladores no identificados son más frecuentes ahora que en el pasado. Desde 2004, fueron reportados 143 casos que aún no fueron resueltos, informó la oficina de Inteligencia estadounidense.A fines del año pasado, la agencia contrató a líderes religiosos y teólogos para estudiar cómo reaccionaría la humanidad si se confirma la existencia de vida extraterrestre.Para ese proyecto, la NASA se asoció con el Centro de Investigación Teológica (CTI) de la Universidad de Princeton. En total, reclutaron a 24 teólogos con el propósito de analizar cómo reaccionarán las personas de diversos credos en caso de que se descubra la existencia de alienígenas. Además, buscan investigar las implicancias en los terrenos filosófico y moral en caso de concretarse un trato con seres de otros planetas.