Confirmaron 780 casos de viruela del mono: 9 de cada 10 son en Europa

En África las cifras más contundentes

Suben los casos de contagios por viruela del mono y Europa se consolida como el punto neurálgico de la dispersión del virus. Hasta el momento, y según reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un nuevo informe publicado este domingo, los casos vinculados al actual brote en países no endémicos ascienden actualmente a 780. Y un 88% de los casos fueron diagnosticados en Europa.Los laboratorios confirmaron que este patógeno ya se encuentra en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África central y occidental, siendo Reino Unido, como el país con más contagios: 207.Entre los países con mayor cantidad de casos está España con 156 casos reportados, Portugal (138), Canadá (58) y Alemania (57).En Argentina, hasta ahora, se confirmaron oficialmente dos infecciones.A la vista del aumento de casos confirmados (casi el triple en poco más de una semana), la organización con sede en Ginebra mantiene el riesgo global de este brote en nivel "moderado", al tratarse de la primera vez que se registra transmisión en países no endémicos y además con tantos focos en distintas partes del globo.La mayoría de los casos fueron detectados en consultas de salud sexual y otros puntos de atención primaria y secundaria, "e involucran principalmente, pero no exclusivamente, a hombres que mantienen sexo con otros hombres", reiteró el nuevo informe de seguimiento.La secuenciación del virus en muchos laboratorios de países afectados indica que el brote está vinculado a las variantes de viruela del mono de África occidental, en principio con menor letalidad que las de la parte central del continente.En el continente africano, durante el 2022, fueron registrados 1.408 casos sospechosos de viruela del mono y fueron confirmadas 66 muertes por el virus. Según el desglose informado, la mayoría de los casos están ubicados en la República Democrática del Congo aunque también con más de una decena de contagios existen en Camerún, República Centroafricana y Nigeria.Los casos del brote en países no endémicos están en su mayoría ligados a personas que viajaron por países europeos o de América, con unos pocos contagios posiblemente ligados con desplazamientos desde Nigeria.No se registraron hasta el momento fallecimientos en relación con el brote en naciones no endémicas, pero sí algunas hospitalizaciones en algunos casos relacionadas con complicaciones derivadas de otras infecciones del paciente.Muchos pacientes mostraron inicialmente erupciones cutáneas en zonas genitales y anales, lo que parece sugerir que la principal ruta de transmisión en varios casos fue el contacto sexual; aunque la OMS insiste en que puede contagiarse por contacto físico estrecho no necesariamente ligado al sexo.La OMS concluye en el informe de este domingo que es "altamente probable" que aumenten los casos y los países en los que se diagnostiquen, aunque afirmó que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo.No obstante, el documento advierte que ese riesgo "podría aumentar si el virus aprovecha la oportunidad de establecerse en países no endémicos como un patógeno ampliamente extendido".También se subrayó que en pacientes con VIH, puede haber riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad si no siguen tratamiento con antirretrovirales o tienen el sistema inmunitario debilitado.Asimismo, la OMS advierte que en mujeres embarazadas que contraigan la enfermedad podría traer complicaciones al feto.Por el momento la OMS sostiene su negativa a toda restricción de viajes y movimientos para contener el brote, aunque pidió que se mantengan las medidas de vigilancia ante personas que desarrollen síntomas y que se rastreen sus posibles contactos recientes.