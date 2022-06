Netflix restringe las cuentas compartidas y genera revuelo entre sus usuarios

Sube tarifas a quienes comparten sus contraseñas

¿Por qué aplica la restricción de cuentas?

Luego de atravesar la mayor crisis de su historia, Netflix intenta a toda costa volver a recuperar sus ingresos sin perder suscriptores. Una de las medidas que comenzó a implementar fue la restricción de cuentas compartidas, pero esta “solución” no les cayó bien a los usuarios de las pruebas pilotos.Durante el primer trimestre de 2022, la plataforma de streaming más famosa del mundo perdió más de 200 mil suscriptores. Para evitar mayores daños, Netflix anunció el pasado marzo que aplicaría un impuesto extra a los usuarios que compartan sus cuentas con amigos o familiares que vivan fuera de su hogar.Esta medida ya comenzó a aplicarse en tres países latinoamericanos como una antesala a lo que sería su implementación total a fines de 2022. ¿Cómo se tomaron los usuarios esta nueva restricción?Perú, Chile y Costa Rica son los primeros tres países donde la plataforma realiza la prueba piloto. Allí, los usuarios que comparten la cuenta por fuera de su “unidad familiar” deben pagar, según la moneda, entre 1,99 y 2,79 euros extras por el servicio.La medida consistió en detectar a quienes efectúen esta acción y notificarlos mediante un mensaje en la plataforma donde le ofrecían la opción de abonar más o, de lo contrario, darían de baja la utilización de su cuenta.No obstante, los primeros resultados no fueron precisamente optimistas. En Perú, se pudo observar que una buena parte de los suscriptores optaron por borrarse de Netflix. Esto se debe al incremento de la tarifa sin otorgar ningún beneficio extra.Sin embargo, no todos los usuarios recibieron la notificación y la suba de precios sin un aviso previo aumentó la respuesta negativa. Además, la categoría utilizada por Netflix de “unidad familiar” no aclara que aquellos familiares deben, obligatoriamente, residir bajo el mismo techo.Según sus cálculos, Netflix anunció que tenía previsto ganar 2,5 millones de suscriptores durante los tres primeros meses de 2022. No obstante, los resultados arrojaron todo lo contrario: en el primer trimestre del año perdieron al menos 200 mil suscriptores y esperan 2 millones de bajas más para el segundo.La última vez que registró una caída tan abrupta en sus abonados fue en octubre de 2011, cuando se bajaron 800.000 clientes. Esto provocó una reducción del 25 por ciento del valor de sus acciones en la bolsa.Por esto, ya comenzó a implementar la restricción como una posible solución, dado que estiman que más de 100 millones de usuarios acceden al servicio a partir de una cuenta prestada.Por el momento, la medida continuará en los tres países pilotos. Luego, Netlfix deberá evaluar si restringir las cuentas compartidas al resto del mundo alcanzara para aumentar sus ingresos o terminará por agraviar el exodo de los usuarios a otras plataformas de streaming.