Confirmaron en Francia 16 casos de viruela del mono

Francia contabilizó 16 casos "confirmados" de infección con el virus de la viruela del mono, informaron hoy las autoridades sanitarias. De 16 casos registrados hasta el sábado, 12 se detectaron en la región parisina, informó la agencia AFP.



La ministra de Salud, Brigitte Bourguignon, había indicado que las autoridades no esperaban una "oleada" de la enfermedad, y que el país disponía de reservas suficientes de vacunas para las personas caso contacto.



La Dirección general de la Salud indicó el viernes que dos primeras personas, consideradas como contacto de riesgo con la enfermedad de viruela del mono, fueron vacunadas en París.



La viruela del mono es una enfermedad considerada rara, y es conocida en el humano desde 1970.



El Reino Unido fue el primer país en informar casos de viruela del mono el 7 de mayo y desde entonces se reportaron cerca de 200 a la agencia sanitaria de la ONU desde países donde el virus no es endémico.



El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) estimó un total de 219 casos.



La viruela del mono es endémica en once países del este y del centro de África, pero en las últimas semanas hubo casos en más de 20 otros países, incluido Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea y Argentina.



Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los casos registrados en las últimas semanas fuera de los países donde suele circular la enfermedad podrían ser la "punta del iceberg", aunque pidió no entrar en "pánico" y aseguró que, si se ponen en marcha medidas adecuadas, "probablemente" se podrá contenerla.



La viruela del mono pertenece a la misma familia que la viruela, que mató cada año a millones de personas antes de ser erradicada en 1980.



Sin embargo, la viruela del mono es mucho menos grave y tiene una tasa de mortalidad de entre 3 y 6%, dependiendo de los casos, que mayoritariamente se recupera en 3 o 4 semanas.



Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares en la espalda, y luego aparecen erupciones cutáneas, lesiones, pústulas y finalmente costras.