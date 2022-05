Denunció que su ex le tatuó su nombre para marcarla como de "su propiedad"

De acordo com o relato da mãe à polícia, a jovem de 18 anos tentou se soltar para evitar ser tatuada, mas foi agredida pelo ex https://t.co/hlfryUjHD9 #g1 — g1 (@g1) May 22, 2022

Jovem que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado à força se pronuncia e relata horrores: 'Me matou por dentro'; assista https://t.co/dYzJZRDWYn (?: Reprodução/g1) pic.twitter.com/zxdDiqQOmz — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 24, 2022

Tayane Caldas, de 18 años, denunció a su exnovio por maltratos. La adolescente aseguró que en un episodio de violencia, el hombre le tatuó su nombre en la cara para marcarla como de su “propiedad”.El hecho ocurrió en Taubaté, en el sureste de Brasil. La amarga experiencia comenzó cuando ella estaba de camino a la escuela, y el hombre, identificado como Alves Coelho, la abordó y la obligó a subirse a su vehículo.El hombre de 20 años, para aquel entonces, ya estaba con una orden de restricción, la cual no respetó.En conversación con Globo, la adolescente detalló los terribles acontecimientos que pasó junto a su exnovio, quien la secuestró. “Me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destrozaría mi vida y me dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Solo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar", contó.Lo sucedido fue denunciado por la madre de Tayane, quien hizo que Alves fuera detenido por la policía para luego ser trasladado al centro de detención provisional.La mujer lo denunció por violencia doméstica, a pesar de que el sujeto ya tenía una medida cautelar en su contra que le impedía acercarse a quien era su actual pareja.En la comisaría, el agresor presentó un video en el que Tayane dice que permitió el tatuaje y con eso reclamaba el consentimiento de la joven.La versión es investigada por la policía, pues la afectada dice que fue amenazada y atada durante la grabación. El caso fue remitido al Departamento de Defensa de la Mujer (DDM), que investigará lo sucedido.Alves permanece en prisión tras haber sido sometido a una audiencia de custodia.