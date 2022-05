Adolescente fue secuestrada en un partido de la NBA y explotada sexualmente

El Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, rescató a una adolescente de 15 años que había sido secuestrada en el estadio de Dallas Mavericks, en un partido ante Portland Trail Blazers por la temporada regular de la NBA, con el objetivo de insertarla en una red de prostitución. Por este episodio fueron arrestadas ocho personas.



Según el relato de su padre, el pasado 8 de abril la menor fue a uno de los baños del estadio durante el partido pero no volvió, por lo que decidió notificar de inmediato su desaparición al personal de seguridad del recinto, así como también a la Policía de aquella ciudad texana.



“Mi hija estaba desaparecida en Dallas, este es un caso de Dallas, pero se negaron a abrir un caso para ella”, dijo el padre de la niña, en una crítica abierta al Departamento de Policía de Dallas (DPD).



La fuerza de seguridad respondió que “esos casos, por código, deben presentarse donde reside el menor”. Además, “generó un informe y ayudó al Departamento de Policía de North Richland Hills (agencia principal, ya que era donde residía la adolescente) y creó un boletín sobre la adolescente desaparecida y lo envió al departamento el 11 de abril de 2022”.



Sin embargo, la familia de la menor desaparecida entró en un bucle cuando desde North Richland Hills le dijeron que debía efectuar la denuncia en Dallas, porque allí se produjo el secuestro.



Fue en este contexto que los padres decidieron acudir a una organización sin fines de lucro denominada “Texas Counter-Trafficking Initiative”, especializada en lucha contra el tráfico de personas, que después de una intensa búsqueda encontró imágenes de la víctima en un sitio web de Oklahoma que ofrecía servicios sexuales.



Con estos datos, la familia pudo dar con el paradero de la menor diez días después de su secuestro. La encontraron en el hotel Extended Stay America de Oklahoma, a unos 200 kilómetros de distancia del estadio de los Mavericks.



Según el abogado de la familia, Zeke Fortenberry, la adolescente fue agredida sexualmente varias veces.



El Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma arrestó a ocho personas, seis mujeres y dos hombres, bajo distintos cargos, entre los que se encuentran secuestro, violación, tráfico de personas, distribución de pornografía infantil y prostitución.



Sus nombres, según detalló Fox News, son Saniya Alexander, Melissa Wheeler, Chevaun Gibson, Kenneth Nelson, Sarah Hayes, Karen Gonzales, Thalia Gibson y Steven Hill.



"Estamos agradecidos por el trabajo del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma y la recuperación de nuestra hija. Mi corazón se rompe por las cosas inimaginables que tuvo que soportar mi hija durante los días que se la llevaron, y estoy muy contenta de que esté a salvo como nosotros", dijo la madre de la niña en un comunicado, el pasado 5 de mayo.



La familia, ahora, requerirá las explicaciones pertinentes no solo de parte de la Policía de Dallas y de los responsables del estadio de los Mavericks, sino también del hotel donde mantenían secuestrada a la adolescente, por no implementar los protocolos de seguridad ante la presencia de una menor.

