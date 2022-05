Lula da Silva se casó en una ceremonia íntima en San Pablo

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dice estar enamorado de ella "como si tuviera 20 años": Rosangela da Silva, con quien Lula se casó en la noche del miércoles en una ceremonia íntima en San Pablo, es una socióloga y militante de izquierda que le retribuye en público su amor y está cada vez más presente en su campaña por la presidencia de Brasil. Nacida en San Pablo hace 55 años, "Janja", como la apodan sus amigos, se define a sí misma como una auténtica "petista con carnet", afiliada desde 1983 al Partido de los Trabajadores (PT) cofundado por Lula. Ambos se conocieron hace varios años durante una recorrida del entonces presidente junto a sus seguidores, y estrecharon su vínculo durante el tiempo en que Lula cumplía los 580 días de condena a prisión en la ciudad de Curitiba, donde ella lo visitaba.Antes del festejo, se difundió que habría un buffet variado con comida árabe, pasta y carne hasta vino argentino, cerveza y espumante. La boda se celebró este miércoles a la noche en una propiedad del Grupo Bisutti, que estuvo vallada para restringir el acceso. El lugar tiene unos mil metros cuadrados de superficie, mide siete metros de alto y cuenta con un jardín vertical y un escenario suspendido para eventos musicales de hasta 200 invitados.Lula y Janja pidieron a los trabajadores del evento y a los invitados que no usen sus celulares durante la celebración. Entre los principales invitados estaban la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, el exalcalde de San Pablo Fernando Haddad, la exgobernadora de Río de Janeiro Benedita da Silva, y artistas populares como Chico Buarque, Gilberto Gil y Daniela Mercury.Janja estudió Sociología en la Universidad Federal de Paraná y trabajó durante casi veinte años para la empresa de energía Itaipú Binacional en Curitiba. Si bien la prensa brasileña afirma que ambos se conocían "desde hace décadas", la asesoría de Lula asegura que iniciaron su relación a fines de 2017, durante un evento que reunió a activistas y artistas de izquierda.Pero el romance entre la socióloga y el ícono de izquierda, 21 años mayor, se mantuvo en secreto hasta mayo de 2019, cuando Lula ya llevaba más de un año preso tras ser condenado por el juez Moro en el caso Lava Jato. Su encarcelamiento le impidió participar de las elecciones en las que era amplio favorito y así llegó Jair Bolsonaro a la presidencia. Los servicios del juez fueron retribuidos con el ministerio de Justicia. Finalmente Lula fue liberado después de cumplir esa condena y en marzo de 2021 uno de los jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas, debido a que el juez Moro carecía de competencia para entender en los supuestos delitos que le imputó."Lula está enamorado y su primer proyecto al salir de la cárcel es casarse", reveló uno de sus allegados luego de reunirse con él en prisión. Tras conocerse el noviazgo, Janja lo visitó con frecuencia y multiplicó los mensajes de amor en su cuenta de Twitter: "Busco palabras en el teclado para describir estos 500 días (que llevas en prisión). ¡Difícil! Tu ausencia física duele demasiado", escribió una vez."Hoy solo querría abrazarte para llenarte de cariños sin fin. Felicidades, mi amor, te amo para siempre", dijo Janja el día del cumpleaños de Lula. La espera terminó en noviembre de 2019, cuando el exmandatario fue liberado.Junto a familiares y dirigentes del PT, Janja lo esperó a la salida de la cárcel de Curitiba, al sur de Brasil, y se besaron frente a la multitud que los arropaba. "Quiero presentarles a alguien que ya he mencionado, pero que no todos conocen: mi futura compañera", dijo un Lula emocionado.Poco conocida hasta entonces en el mundo político, Janja fue ganando cada vez más espacio en la agenda del ahora aspirante presidencial y máximo rival del ultraderechista Jair Bolsonaro. Desde que Lula tuvo sus condenas anuladas y quedó habilitado para disputar la elección, lo acompaña en varios de sus compromisos, incluidos sus viajes a Europa y México.Como "regalo de boda", encargó la reedición del célebre jingle electoral de Lula de 1989, regrabado por varios artistas para la actual campaña y que ella presentó en el lanzamiento de su precandidatura este mismo mes en San Pablo. Y ya dio pistas de que podría tener un papel activo como primera dama, trabajando en proyectos de seguridad alimentaria.Si bien suele mostrarse en las redes haciendo campaña por Lula, Janja mantiene un bajo perfil en todo lo relacionado con su vida personal. Según la revista Veja, que ocupa un lugar central en el Lawfare brasileño, estuvo casada hace más de una década y no tiene hijos. Es una persona "muy politizada, tiene una buena cabeza política y es muy feminista", reveló Lula en septiembre pasado en una entrevista con el rapero Mano Brown.Este es el tercer matrimonio de Lula. El expresidente se casó por primera vez en 1969, con Maria de Lourdes da Silva, quien murió dos años después por una hepatitis, y en 1974 con Marisa Leticia, con quien tuvo cuatro hijos, fallecida en 2017 de un ACV."Cuando pierdes a tu mujer y piensas que la vida no tiene más sentido, que todo acabó, aparece una persona que empieza a darle sentido nuevamente", dijo Lula este año a la revista Time. "Estoy enamorado como si tuviera 20 años, como si fuera mi primera novia. Voy a casarme de la forma más tranquila posible y hacer una campaña feliz", agregó el candidato a la presidencia de Brasil en esa misma nota.