Exfutbolista saltó desde un acantilado, golpeó contras las rocas y falleció

Nada podía resultar mal en la Isla Malgrats de Santa Ponça, un municipio de Mallorca. Un acantilado y la tentación de saltar hacia aguas cristalina. Un teléfono en mano para registrar el momento, pero claro, nadie podía imaginar que el desenlace sería trágico.La noticia daba cuenta de un turista neerlandés de 31 años que había realizado un salto fatal.Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que se trata de un exfutbolista que llegó a jugar en SBV Vitesse, de la Liga Eredivisie, de los Países Bajos. Lamrabatte murió tras golpearse contra las rocas al hacer un salto al vacío de 22 metros desde un acantilado. El cuerpo, según informó la web ‘Última Hora’, fue localizado por los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil en el fondo del mar a 15 metros de profundidad.El instante del salto que fue captado por la esposa de Lamrabatte desde una embarcación que habían alquilado, se viralizó rápidamente y es realmente impactante, porque además, se alcanza a escuchar que ella grita: “¡Oh Dios mío!”, horrorizada al ver que su marido no se impulsa lo suficiente para llegar al agua e impacta contra las rocas. Lo más terrible es que los medios locales aseguran que el video era en vivo por Instagram.El Diario de Ibiza informó que en la autopsia se pudo determinar que el hombre no murió por el golpe contra las rocas, sino que al quedar inconsciente se ahogó en el mar. La Guardia Civil rescató el cadáver poco después del salto e informaron que Lamrabatte tenía la cadera, un brazo y las piernas con heridas muy graves, por eso los investigadores pensaron que la causa de la muerte era el impacto contra las rocas, previo a la caída al agua. “Sus pulmones se inundaron de agua tras hundirse unos quince metros. Quedó inconsciente antes de morir”, comentó un miembro de la Guardia Civil.La familia vivía en la localidad de Santa Ponsam, cerca de Magaluf, hasta donde se trasladaron las autoridades costeras para poder interrogar a su esposa, sin embargo, ella todavía está en estado de shock y resultó imposible. Incluso, algunos medios locales revelaron que los dos hijos de la pareja están al cuidado de otros familiares, ya que ellos también estaban en el momento del accidente de padre.La presidenta de la gobernación balear, Francina Armengol, aseguró que el turismo de excesos “no es bienvenido” en las Baleares, según informó la agencia EFE. “No es el modelo que queremos, ni deseamos ni nos merecemos como ciudadanía”, dijo Armengol, que además expresó sus condolencias a la mujer del ex futbolista neerlandés.En la actualidad Lamrabatte, que estaba en Mallorca pasando sus vacaciones, se ganaba la vida como entrenador de kickboxing, pero su nombre creció en el mundo del deporte, porque fue futbolista y llegó a debutar con el primer equipo del Vitesse, de la Eredivisie, la liga de primera división de los Países Bajos. Incluso, el club neerlandés expresó sus condolencias por la muerte: “Vitesse desea a la familia y amigos de Lamrabatte mucha fortaleza para sobrellevar la gran pérdida”.El SBV Vitesse destacó en sus redes sociales que Mourad Lamrabatte vistió los colores de su equipo durante la temporada 2010-2011 llegando a ganar la Copa Sub 23.

La Nación.