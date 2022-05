Imágenes del ciclón en Uruguay: un fallecido, vientos de 100 Km/h y sin clases

Intervenciones en zonas inundadas

Cortes del servicio eléctrico

Fallecido

[AHORA]efectivos del Ejército trabajan con una Sección de Apoyo a Emergencias en despeje de caminos tras caída árboles, en la zona de Atlántida y Parque del Plata. #LaFuerzadeTodos pic.twitter.com/MzqsVTTrCQ — Ejército del Uruguay (@EjercitoUy) May 17, 2022

Circulación

Clases

El fenómeno

Las rachas de viento registradas en Punta del Este y Atlántida llegaron este martes a un pico de 98 y 87 kilómetros por hora respectivamente y fueron los registros más altos reportados desde la llegada del ciclón subtropical al país, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).El organismo anunció que las cifras fueron analizadas hasta la hora 12 de este martes.A raíz del temporal, personal del Ejército intervino en la mañana de este martes en zonas de Atlántida y Parque del Plata (Canelones) afectadas por el fenómeno meteorológico que llegó a Uruguay en la tarde del lunes. La intensidad del viento causó inundaciones costeras, caídas del tendido eléctrico, árboles, levantamiento de techos y hasta provocó la evacuación de familias."Efectivos del Ejército trabajan con una Sección de Apoyo a Emergencias en despeje de caminos tras caída árboles, en la zona de Atlántida y Parque del Plata", anunció el Ejército en Twitter.La UTE anunció a través de su cuenta de Twitter que hasta el mediodía de este martes había un total de 10.700 servicios interrumpidos por el temporal en curso."UTE trabaja en la reposición y se mantiene alerta ante el anunciado empeoramiento de las condiciones climáticas, que podría provocar nuevas afectaciones", informó la estatal.Asimismo, recordó que los vientos y lluvias de esta magnitud pueden provocar daños en las redes eléctricas. "Se recuerda las precauciones a adoptar ante la caída de cables en vía pública o fincas", agregó.El ciclón ya ha tenido consecuencias fatales debido a que una palmera cayó en la tarde del lunes sobre una casa en el barrio Paso de la Arena (Montevideo) y causó la muerte de un joven de 23 años que estaba allí.Los vecinos del barrio retiraron al joven del lugar y le realizaron masajes cardíacos mientras seguía con vida, según informó Subrayado.La Ruta 10, que va de Manantiales a José Ignacio, fue afectada por el intenso oleaje, pero El País descartó que esté cortada, como ha circulado en diversos mensajes de redes sociales e incluso videos que muestran una afectación anterior a esa vía de tránsito.La espuma y el intenso viento que hay en el lugar llevan a las autoridades a pedir especialmente que no se circule por allí y cuando el clima lo permita se evaluará la afectación.Este lunes se conoció que los departamentos de Maldonado y Rocha resolvieron suspender las clases debido a la llegada del ciclón. En esos departamentos los expertos creen que se verá el impacto mayor del fenómeno. Sin embargo, en Montevideo la asistencia a la escuela será decisión de los padres, porque no se pasará lista a los alumnos en Primaria ni Secundaria, según informaron las autoridades de la educación.Los fuertes vientos se extenderán hasta este miércoles, cuando se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, según indicaron desde Inumet.El ciclón que afecta algunas zonas uruguayas tiene que ver con una formación en el océano Atlántico, cuyo centro está al sureste del suelo uruguayo, pero en lugar de avanzar hacia el este como es frecuente en este tipo de fenómenos, está avanzando hacia el oeste de manera “atípica”, con dirección a Uruguay y Brasil.A pesar de que Uruguay no es una zona de huracanes, sí tiene actualmente una de las aguas que más cálidas de las últimas décadas, por lo cual es posible que algunos ciclones extratropicales pasen a ser subtropicales y afecten zonas pobladas.Desde el Sinae prevén que el ciclón pueda ocasionar inundaciones, caída de árboles, columnas eléctricas y quizá volar techos livianos. Además, el director del organismo indicó que también se pueden esperar “afectaciones en embarcaciones”.Actualmente la alerta que rige en los departamentos costeros es de color amarilla, pero si en las próximas horas esta cambia al color rojo, Rico explicó que la recomendación sería que “nadie salga de sus casas”. Además, dijo que en esos casos se solicita a la gente que evite estar cerca de puertas y ventanas que dan hacia el exterior. Fuente: (ElPaís/Observa)