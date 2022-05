Por error en un sitio web usuarios compraron pasajes internacionales por $10

??Hay un error con la web Edreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos. pic.twitter.com/CGcnHGsPub — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) May 16, 2022

Algunos afortunados estuvieron atentos a un insólito error en el sitio eDreams, por el cual pudieron sacar pasajes entre 4 y 10 pesos para viajar a Europa o Estados Unidos.La situación se volvió viral en redes sociales y los que se dieron cuenta rápidamente pudieron aprovechar el error, mientras que otros se lamentaron por no haber llegado a tiempo.El sitio aún no se pronunció al respecto y los usuarios que lograron sacar pasajes a precios irrisorios, se ilusionan con poder viajar al exterior por un pasaje que costó menos que el de uno en transporte público.Uno de los primeros en alertar sobre la situación fue el periodista Mauro Albornoz. A través de su cuenta de Twitter, mostró la foto de un pasaje a Río de Janeiro que logró sacar por $4,72.A su vez, recordó dos antecedentes. Por un lado, el sitio Despegar atravesó la misma situación años anteriores, y por otro, en 2021 una aerolínea tuvo que indemnizar a quienes compraron pasajes a precios ridículamente bajos. En esa situación en particular, la Cámara en lo Civil y Comercial consideró que “la oferta no puede estimarse inválida, aún cuando esté fuera de debate que la aerolínea incurrió en un error”.El mismo periodista informó que algunos pasajeros compraron sus vuelos a Qatar y ya fueron confirmados por la aerolínea. Mientras que otros planean iniciar acciones legales por los que ya fueron cancelados. Lo cierto es que habrá que esperar que eDreams se pronuncie respecto de este inconveniente que le permitió a a algunos usuarios a comprar vuelos por precios muy bajos.